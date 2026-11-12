تشهد سماء المملكة والعالم العربي، مساء اليوم، ذروة نشاط زخّة شهب الثوريات الشمالية، في مشهد فلكي ينتظره هواة الرصد، حيث تستمر فرص المشاهدة حتى فجر الجمعة، مع إمكانية رؤية الشهب بالعين المجردة في المواقع البعيدة عن التلوث الضوئي.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن شهب الثوريات الشمالية تُعرف ببطئها النسبي مقارنة بزخات الشهب الأخرى، كما تتميز بإمكانية ظهور شهب لامعة وكرات نارية تخطف الأنظار أثناء عبورها السماء.

وأشار إلى أن المعدل النظري للزخة يبلغ نحو خمسة شهب في الساعة في الظروف المثالية، فيما يختلف عدد الشهب المرصودة تبعاً لصفاء السماء وموقع الرصد. وبيّن أن فرص المشاهدة تتحسن خلال ساعات الليل المتأخرة وما بعد منتصف الليل، علماً بأن الشهب تبدو ظاهرياً وكأنها تنطلق من كوكبة الثور، رغم إمكانية ظهورها في مختلف أنحاء السماء.