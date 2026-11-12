أزاحت وزارة الداخلية المصرية الستار عن ملابسات واقعة أثارت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر طفل صغير جالساً داخل حقيبة سفر بأحد شوارع منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، في مشهد أثار تساؤلات واستغراب المتابعين.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية باشرت فحص مقطعين متداولين للواقعة، حيث أظهر الأول طفلاً داخل حقيبة سفر بمفرده في الشارع، بينما وثّق الثاني ظهور الطفل برفقة والدته، فيما كان مصور المقطع يعاتبها على تركه وحيداً.

وكشفت التحريات أن ناشر الفيديو مدير مبيعات من محافظة بني سويف، صادف الطفل يوم 8 نوفمبر أثناء وجوده داخل حقيبة سفر بأحد شوارع العمرانية، فقام بتصويره ونشر المقطع على أمل الوصول إلى أسرته. وفي اليوم التالي عاد إلى الموقع ذاته، ليعثر على الطفل بصحبة والدته ويوثّق الواقعة مجدداً.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطفل، وتبين أنه يبلغ من العمر ست سنوات، كما جرى الوصول إلى والدته، التي أقرت خلال التحقيقات بأنها تعتمد على استجداء المارة، وأنها كانت تترك طفلها لفترات في الشارع أثناء انتقالها بين مناطق مختلفة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات النظامية حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ملابساتها، مع تسليم الطفل إلى ذويه وأخذ التعهد اللازم على والدته بحسن رعايته وعدم تعريضه للخطر.