كشفت بيانات التقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC-STAT)، تحقيق السعودية تقدماً بواقع 4 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، لتحتل المرتبة 42 عالمياً من أصل 139 اقتصاداً مقارنة بالمرتبة 46 في عام 2025، مسجلة درجة إجمالية بلغت 37.9 نقطة من 100.



وسجلت المملكة تميزاً عالمياً في ثلاث ركائز رئيسة، حيث حلت في المرتبة 24 عالمياً في تطور السوق، والمرتبة 25 في المؤسسات، والمرتبة 31 في رأس المال البشري والبحث، فيما تصدرت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر فرعي هو «استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات».



قفزة تراكمية



وأظهرت بيانات التقرير، أن السعودية حققت قفزة تراكمية بلغت 24 مرتبة منذ عام 2020 الذي كانت تحتل فيه المرتبة 66، وذلك استناداً إلى تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). وجاء الأداء السعودي مدفوعاً بقوة ركائز مدخلات الابتكار التي تحسن ترتيبها من المرتبة 50 في عام 2020 إلى المرتبة 30 في عام 2026، بينما تقدم ترتيب مخرجات الابتكار من المرتبة 77 إلى المرتبة 62 خلال الفترة ذاتها.



متوسط أداء دول الخليج



وسجل متوسط أداء دول مجلس التعاون في مؤشر الابتكار العالمي 2026 نحو 35.4 نقطة، متجاوزاً المتوسط العالمي البالغ 32.3 نقطة بفارق 3.1 نقاط، ومتوسط إقليم شمال أفريقيا وغرب آسيا البالغ 33.5 نقطة بفارق 1.9 نقطة، في حين بقي دون متوسط الاقتصادات مرتفعة الدخل (44.4 نقطة) بنحو 9 نقاط. وأظهرت البيانات تحسن متوسط درجات دول المجلس في جميع الركائز السبع للمؤشر خلال عام 2026 مقارنة بعام 2025، حيث تصدرت ركيزة المؤسسات بـ 67.8 نقطة، تلتها البنية التحتية بـ 56.3 نقطة، وتطور السوق بـ 43.6 نقطة، ورأس المال البشري والبحث بـ 40.8 نقطة، بينما سجلت ركيزة تطور الأعمال 30.3 نقطة، والمخرجات الإبداعية 25.6 نقطة، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا 20.6 نقطة.



يُذكر أن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، الذي تصدره سويسرا عالمياً بـ 66.6 نقطة تلتها السويد والولايات المتحدة، رصد وصول إنفاق أكبر الشركات العالمية على البحث والتطوير إلى مستوى قياسي بلغ 1.5 تريليون دولار في عام 2025 بزيادة تقارب 8%، وارتفاع صادرات التكنولوجيا المتقدمة بنحو 14% مدفوعة بالتوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي.