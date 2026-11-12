أرجعت الفنانة المصرية نجلاء بدرغيابها عن حفل افتتاح الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي انطلقت فعالياته بدار الأوبرا المصرية مساء أمس (الأربعاء)، إلى الظروف الصحية التي حالت دون مشاركتها في هذه المناسبة، بعدما خضعت أخيراً لتدخل جراحي في عينها اليسرى، ما استلزم حصولها على فترة من الراحة والتعافي.

جراحة في العين

وشاركت نجلاء بدر متابعيها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، تفاصيل حالتها الصحية، موضحة أن الجراحة التي أجرتها في عينها اليسرى كانت قبل ثلاثة أيام فقط من موعد حفل الافتتاح، ما منعها من الحضور، خاصة أنها لا تزال في مرحلة التعافي.

كما حرصت نجلاء على توجيه الشكر إلى الطبيب المعالج الذي تولى الإشراف على حالتها خلال وجودها بالمستشفى، مثمنة ما قدمه لها من رعاية واهتمام ومجهود طوال فترة العلاج.

الخال والد

وعلى الصعيد الفني، تخوض الفنانة نجلاء بدر تجربة كوميدية جديدة من خلال مسلسل «الخال والد»، الذي يجمعها بالفنان علي ربيع، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، وتعاقدت على المشاركة في بطولة العمل، الذي يواصل صناعه التحضيرات الخاصة به تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة القادمة.

وتقدم نجلاء بدر خلال أحداث مسلسل «الخال والد» شخصية شقيقة علي ربيع ووالدة الفنانة لينا صوفيا، وتدخل في العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع شقيقها وابنتها، وكذلك باقي أفراد العائلة التي تدور حولها الأحداث، في إطار اجتماعي كوميدي يعتمد على العلاقات الأسرية وما تحمله من مواقف متشابكة.