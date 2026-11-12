هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من المكسيك «على الفور»، إذا لم توقف البلاد قوافل المهاجرين، التي تستعد للتوجه إلى الولايات المتحدة، ما يزيد التوترات التجارية مع شريك اقتصادي رئيسي. حسب قوله.



وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (الخميس): «يجب على المكسيك إيقافهم الآن، وإذا لم تفعل ذلك، فستُضاعف الرسوم الجمركية على المكسيك فوراً».



مدة زمنية



وأضاف ترمب في منشوره: «لم أكن مرشحاً في الانتخابات، وغزو بلادنا يحدث مجدداً». وأضاف: «أُبلغت المكسيك، وحاكم تكساس، والحاكمة الجديدة شديدة الليبرالية لتكساس، وعناصر دوريات حرس الحدود العظماء لدينا، وإدارة الهجرة والجمارك، بذلك».



ولم يحدد الرئيس ترمب مدة زمنية للمكسيك لاتخاذ إجراءات، كما لم يتضح على الفور ما إذا كان يمتلك السلطة القانونية لمضاعفة الرسوم على الواردات، بعد قرار المحكمة العليا في وقت سابق من العام الحالي الذي قيّد صلاحياته في فرض الرسوم الجمركية.



تراجع البيزو



وعقب تهديد ترمب، تراجع البيزو المكسيكي، ليلامس أدنى مستوياته خلال الجلسة. ولم ترد وزارتا الخارجية والاقتصاد المكسيكيتان على الفور على طلبات للتعليق.



وهدد ترمب في أكثر من مناسبة بفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة لانتزاع تنازلات منهم، ونفّذ بعض هذه التهديدات بينما أحجم عن تنفيذ أخرى. وتجري إدارة ترمب حالياً مفاوضات مع المكسيك، بعدما رفض الرئيس تمديد اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية، المعروفة باسم «USMCA»، خلال الصيف.