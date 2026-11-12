قررت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي منع التغطية الإعلامية في حفل زفاف ابنتها فريدة للحفاظ ًعلى الخصوصية العائلية.

خصوصية وسرية

واختارت شوقي أن تضرب طوقاً من الخصوصية والسرية حول حفل زفاف ابنتها المرتقب، بعدما أعلنت بوضوح رغبتها في إبعاد هذه المناسبة العائلية الخالصة عن وهج الكاميرات وصخب التغطيات الإعلامية، مؤكدة أن الحفل سيقتصر حصراً ًعلى حضور أفراد الأسرة ونخبة من الأصدقاء المقربين، لتمنح ابنتها فرصة الاحتفال بليلة عمرها في أجواء هادئة وحميمية.

اتصال مباشر

وفي هذا السياق كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين محمود كامل، تلقيه اتصالاً هاتفياً مباشراً من الفنانة رانيا فريد شوقي أبدت خلاله تقديراً عميقاً لدور الصحافة المهنية واحتراماً لرسالتها السامية، إلا أنها تمنت بلطف وحزم ألا يتم إرسال أي كاميرات أو فرق تغطية لحفل الزفاف المزمع إقامته خلال الأيام القليلة القادمة.

وتفاعلاً مع هذا المطلب، نشر كامل عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك» بياناً داعماً لموقف الفنانة، مشدداً ًعلى أن احترام رغبة الأسرة وحقها الأصيل في الخصوصية هو جزء لا يتجزأ من ميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة، مؤكداً أن هذا المبدأ لا يحتاج إلى تنبيه، محذراً في الوقت ذاته الكيانات الوهمية والصفحات التي تنتحل صفة العمل الصحفي من محاولة اختراق هذه الخصوصية، ومحملاً إياهم التبعات القانونية الكاملة لأي انتهاك.

عقد القران وعلى الرغم من قرار الحظر الإعلامي لحفل الزفاف المنتظر، لم تبخل رانيا فريد شوقي ًعلى محبيها بمشاركتهم الفرحة الأولى. فقد احتفلت أخيراً بعقد قران ابنتها فريدة عاطف عوض ًعلى شاب يُدعى وليد في أجواء عائلية مفعمة بالبهجة.

ووثقت النجمة هذه اللحظة الاستثنائية بنشر صورة من مراسم عقد القران عبر حسابها الرسمي في «فيسبوك».