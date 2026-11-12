أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم (الخميس)، إقالة مدربه مايكل كاريك بعد سلسلة نتائج كارثية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

بيان الإقالة

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يؤكد نادي مانشستر يونايتد رحيل مايكل كاريك عن منصبه كمدرب للفريق الأول للرجال».

وأضاف البيان: «بعد بداية مخيبة للآمال في الموسم الحالي، توصل النادي إلى استنتاج بالغ الصعوبة، مفاده أن إجراء تغيير أصبح أمراً ضرورياً من أجل تحقيق طموحاتنا».

وأكد بيان مانشستر يونايتد أن إدارة النادي تعتزم تعيين مدرب دائم خلفاً لكاريك في أسرع وقت ممكن.

اتفاق مع بوتشيتينو

كانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الساعات الماضية أن إدارة مانشستر يونايتد توصلت إلى اتفاق مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، لخلافة مايكل كاريك في تدريب الفريق.

أرقام كارثية

وجاءت إقالة كاريك بعد انتصارين فقط خلال أول 10 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وهي أسوأ بداية لمانشستر يونايتد منذ تولي السير أليكس فيرغسون المسؤولية قبل 40 عاماً.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن عشر في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كريستال بالاس متذيل الترتيب.