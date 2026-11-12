توصل نادي لانس الفرنسي، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم السعودي سعود عبدالحميد، إلى اتفاق شفهي مع مدربه السابق بيير ساج، للعودة إلى قيادة الفريق خلفاً ليانيك كاهوزاك.

وكان نادي كريستال بالاس الإنجليزي قد أعلن اليوم (الخميس) رحيل بيير ساج عن منصبه، في أعقاب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية.

مهمة إنقاذ

وبحسب شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية، فبعد فشل تجربة المدرب دينو توبمولر، والتجربة المؤقتة غير الناجحة ليانيك كاهوزاك، الذي تلقى الفريق تحت قيادته هزيمة مذلة أمام كومو بنتيجة (9-1) في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الخسارة أمام أولمبيك مارسيليا (1-2) في الدوري الفرنسي، بدأت إدارة النادي البحث عن مدرب قادر على انتشال الفريق من أزمته وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

اتفاق شفهي وتنازلات مالية

وأضاف التقرير أنه بعد سلسلة من المفاوضات والمناقشات مع بيير ساج، تم التوصل بالفعل إلى اتفاق شفهي بين المدرب الفرنسي وإدارة لانس، كما وافق المدرب البالغ من العمر 47 عاماً على الحصول على راتب أقل من العرض المالي الضخم الذي قدمه له النادي لتجديد عقده قبل رحيله المثير للجدل إلى الدوري الإنجليزي.

ونجح نادي لانس في إنجاز الجزء الأصعب من المهمة، بعدما تمكن من إقناع مدربه السابق بالعودة، وهو الذي كان أحد أبرز مهندسي الموسم المميز للفريق، الذي أنهاه في المركز الثاني بالدوري الفرنسي، إلى جانب التتويج بلقب كأس فرنسا للمرة الأولى في تاريخه.

لانس يترقب الحسم

وأشار التقرير إلى أن الصفقة باتت قريبة من الحسم، خاصة بعد رحيل المدرب عن كريستال بالاس، فيما تسعى إدارة لانس إلى إنهاء الاتفاق بشكل نهائي قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح التقرير أنه في حال حدوث أي تطور مفاجئ يعرقل خطط إدارة لانس ويؤدي إلى تعثر المفاوضات، فإن النادي يحتفظ باسمَي مدربين آخرين كخيارات بديلة، تحسباً لأي طارئ.