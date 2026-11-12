أكدت شرطة أبوظبي، اليوم الخميس، توقيف عشرة أشخاص عقب شجار عنيف وقع في بهو أحد الفنادق، وتورط فيه بطل وزن الديك السابق في منظمة (UFC) ميراب دفاليشفيلي، ونجم منظمة (PFL) البارز عثمان نورماغوميدوف.



بيان شرطة أبوظبي



تمكنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من ضبط 8 أشخاص تورطوا في مشاجرة وقعت عند مدخل أحد الفنادق، على خلفية خلافات سابقة بينهم، كما تمكنت من ضبط شخصين قاما بتصوير الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات وفقاً للتشريعات المعمول بها.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع مشاجرة عند مدخل أحد الفنادق، إثر خلافات سابقة بين عدد من الأشخاص، وعلى الفور، باشرت الفرق المختصة في شرطة أبوظبي إجراءاتها للتعامل مع الواقعة، وتمكنت من ضبط المتورطين فيها، إلى جانب ضبط الشخصين اللذين قاما بتصوير المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



وأكدت شرطة أبوظبي حرصها على المحافظة على الأمن والنظام العام، والتعامل بحزم مع السلوكيات التي من شأنها الإخلال بالأمن أو تعريض سلامة الآخرين للخطر، مشددةً على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة والتحلي بالسلوك الحضاري والمسؤول.



بداية الشجار في فندق ياس هيلتون



اندلعت المشاجرة (الأربعاء) في فندق "ياس هيلتون" بجزيرة ياس، وذلك قبل أيام قليلة من الموعد المقرر لمشاركة دفاليشفيلي في بطولة المصارعة الحرة "ريال أمريكان فري ستايل" (RAF) (السبت). وتُظهر مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت اقتراب نورماغوميدوف من دفاليشفيلي من الخلف برفقة مجموعة كبيرة من المرافقين، أثناء إجراء الأخير مقابلة صحفية. وبعد تبادل مقتضب للحديث، صفع نورماغوميدوف دفاليشفيلي على وجهه، ما أشعل فتيل شجار فوضوي.



إصابة دفاليشفيلي ورد فعله



رغم التفوق العددي للطرف الآخر، دافع دفاليشفيلي وصديقه المصارع الجورجي سابا لازيشفيلي عن نفسيهما، قبل أن يُطرح دفاليشفيلي أرضاً ويتعرض للركل، ما أسفر عن إصابته بجروح واضحة في الوجه. ونشر دفاليشفيلي لاحقاً مقطع فيديو أثناء تلقيه الرعاية الطبية، ندد فيه بالهجوم الجماعي واصفاً إياه بـ "الجبان"، ومؤكداً في الوقت ذاته عزمه على خوض النزال المقرر.



الإجراءات القانونية والإحالة للنيابة



أعلنت السلطات المحلية توقيف ثمانية أشخاص شاركوا بشكل مباشر في الاشتباك الجسدي — تفيد التقارير بأن من بينهم دفاليشفيلي ونورماغوميدوف — إلى جانب شخصين آخرين احتُجزا بتهمة تصوير الواقعة. وقد أُحيل المشتبه بهم العشرة جميعاً إلى النيابة العامة.



خلفية الخلاف ومصير النزال القادم



يمثل هذا الاشتباك أحدث تصعيد في الخلاف المحتدم بين دفاليشفيلي ومعسكر نورماغوميدوف، والذي تعود جذوره إلى دفاع دفاليشفيلي عن لقبه عام 2025 ضد عمر، شقيق عثمان، إضافة إلى مناوشة وقعت بينهما في جورجيا خلال شهر يوليو 2026. ومع بدء الإجراءات القانونية، لا يزال مصير مشاركة دفاليشفيلي في منافسات (السبت) غير مؤكد.