كشفت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبدالله الصبان، وبالتنسيق مع الرئيس التنفيذي فابريس بوكييه، قررت نهائياً عدم إعادة نشاط الفريق الأول لكرة السلة، رغم المقترحات التي تضمنت خفض الميزانية بنسبة 50%، وموافقة عدد من اللاعبين على تخفيض عقودهم تمسكاً باستمرار الفريق.



وجاء القرار بعد سلسلة من التحركات والمباحثات التي شهدها الملف خلال الفترة الماضية، بدعم من الاتحاد السعودي لكرة السلة، إذ سبق أن وافق الرئيس التنفيذي فابريس بوكييه على مقترح إعادة النشاط، قبل أن يُحسم الملف بالرفض النهائي. وأُبلغت إدارة اللعبة بالقرار، التي نقلته بدورها إلى المدرب واللاعبين، في ظل تلقي عدد منهم عروضاً من أندية منافسة تستدعي حسم مستقبلهم.