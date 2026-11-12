تنتقل الصقارة من جيل إلى آخر بطريقة تختلف عن كثير من الممارسات، فالمعرفة فيها لا تُكتسب من الشرح وحده، وإنما من الميدان، ومن مراقبة الصقر، ومن التجربة التي تتكرر حتى تصبح التفاصيل الصغيرة جزءًا من خبرة الصقار والطاروح، ولهذا فإن استمرار الصقارة يرتبط دائمًا بقدرة الأجيال على نقل هذه المعرفة إلى الشباب بطريقة تحفظ جوهرها وتسمح لها بالتطور.



في الماضي كان الطريق إلى الصقارة يبدأ غالبًا من البيت أو المجلس أو الرحلات البرية، يرافق الابن والده أو أحد أفراد أسرته ويتعلم بالمشاهدة، يعرف الصقر من شكله وحركته، ويستمع إلى أحاديث الرجال عن المواسم والطرح والتدريب، ثم يبدأ تدريجيًا في ممارسة ما شاهده، ولم تكن هناك حدود واضحة بين التعلم والحياة اليومية، فالمعرفة تنتقل داخل التفاصيل نفسها.



اليوم تغيّر المشهد، وأصبح الشاب قادرًا على مشاهدة مزاد للصقور من هاتفه، مثل المزاد الذي ينظمه المركز الوطني للصقور، ويتابع تفاصيل الطرح والمزايدات، إلا أن وفرة المعلومات لا تعني امتلاك الخبرة، فالصقارة من المجالات التي تكشف سريعًا الفرق بين من يعرف المعلومة ومن يستطيع تطبيقها، وبين من شاهد الصقر كثيرًا ومن تعلّم فعلًا كيف يقرأ سلوكه ويتعامل معه.



وهنا تظهر أهمية حضور أصحاب الخبرة حول الشباب، فالموروث يستمر باستمرار الممارسة ونقل المعرفة العملية، فكيف يختار الصقار صقره، وكيف يعرف الطاروح مواقع العبور، وكيف يقرأ حالة الصقر، وكيف يتعامل معه في التدريب والعناية، كلها معارف تحتاج إلى وقت وإلى الاحتكاك بأشخاص راكموا خبرتهم خلال سنوات طويلة.



ومزاد المركز الوطني للصقور يقدم صورة عملية لهذا الانتقال، فالمركز يحرص على حضور الطاروح نفسه إلى مقر المزاد، ويوفر له السكن والنقل من موقع الطرح إلى مَلهم، ليقف على صقره ويكون حاضرًا في تفاصيل عرضه وبيعه، وهنا تتجاوز قيمة هذا الحضور الجانب التنظيمي، لأن وصول الطواريح أنفسهم، بما يحملونه من معرفة ميدانية وتجارب تراكمت على مدى سنوات، يضعهم في المكان نفسه مع الصقارين والشباب والمهتمين الراغبين في التعلم.



ومن هذا اللقاء تنشأ مساحة لا توفرها المشاهدة عن بُعد، فالشاب يستطيع أن يستمع من الطاروح نفسه إلى تفاصيل الموقع والوقت وطبيعة الصقر وظروف الطرح، ويسأل الصقار عن المقاييس والاختيار والتدريب، ويرى أمامه كيف يتعامل أصحاب الخبرة مع الصقر ويقرؤون تفاصيله، وهكذا يتحول الاحتكاك المباشر إلى وسيلة لنقل المعرفة التي يصعب اختصارها في محتوى رقمي أو مادة مكتوبة.



وهنا يتجاوز دور المزاد البيع والشراء إلى وظيفة تعليمية وتثقيفية تخدم واحدًا من أهم أهداف المركز، وهو توسيع دائرة الاهتمام بالصقارة، وجمع الصقارين وتنمية مواهبهم، وتهيئة البيئة المناسبة لممارسة هذا الموروث ونقله إلى الأجيال القادمة، فكلما اقترب الشاب من أصحاب الخبرة أصبحت أمامه فرصة أكبر لأن ينتقل من متابعة الصقارة إلى فهمها ثم ممارستها بطريقة واعية.



والتعلم في الصقارة لا يقتصر على معرفة كيف يُطرح الصقر أو كيف يُدرّب، وإنما يشمل أيضًا معرفة متى يجب الامتناع عن الطرح، ولماذا تُوضع حدود لبعض الممارسات، وهنا تظهر أهمية قرار قصر مزاد الطرح المحلي على فروخ الشاهين البحري المهاجر، وعدم إدراج الصقر الحر وقرناس الشاهين، دعمًا لاستدامتهما والمحافظة على سلالاتهما، فالمنع هنا يحمل رسالة بأن استمرار الموروث مرتبط باستمرار الصقور نفسها، وأن القيمة الاقتصادية للصقر لا ينبغي أن تكون على حساب استدامته في الطبيعة.



وعدم إقامة مزاد للحر وقرناس الشاهين لا يعني غيابهما عن جهود الاستدامة، فقد اتجهت الجهود إلى مسارات أخرى أكثر ارتباطًا بالحماية، من بينها برنامج «هدد» الذي عمل على إعادة الصقور إلى مواطنها الطبيعية، وشمل الصقر الحر والشاهين البحري ضمن مسار الإطلاق الدولي بهدف إعادتهما إلى نطاقاتهما الطبيعية ودعم استقرارهما وقدرتهما على التكاثر، في مقابل مسارات أخرى للإكثار والحفاظ على السلالات.



ويتكامل ذلك مع توجه المركز إلى تطوير الإكثار المنظم للصقور في الأسر، من خلال دعم البيئة النظامية لمراكز الإكثار والتعريف بآليات ترخيصها ومتطلبات إنشائها وتشغيلها، إلى جانب المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور الذي يفتح المجال أمام الصقور المنتجة وفق مسار منظم، وهنا تظهر الفكرة بوضوح، فالحفاظ على بعض الصقور البرية لا يعني تقليص الصقارة، وإنما البحث عن بدائل تتيح استمرار الممارسة وتخفف الضغط على الصقور في الطبيعة.



وهذا ما يجعل إشراك الشباب في الموروث أكثر أهمية من تقديمه لهم كمشهد احتفالي، فالشاب الذي يفهم سبب السماح بطرح نوع دون آخر، ويدرك لماذا توجد برامج للإطلاق والإكثار والتنظيم، ويتعلم أن للصقارة مسؤولية تجاه الصقر والبيئة إلى جانب المهارة والمنافسة، سيكون أكثر قدرة على حمل هذا الموروث بطريقة تناسب زمنه وتحافظ على قيمته.



ولعل أكثر ما يطمئن إلى مستقبل الصقارة أن الشباب اليوم لا يقفون خارج المشهد، فهم حاضرون في المزادات والمهرجانات ومواقع الطرح والفعاليات، ويتعلمون لغة الموروث بأدوات عصرهم ويعيدون تقديمه، والجيل الذي يتعلم الصقارة اليوم لن يعيش التجربة بالطريقة نفسها التي عاشها آباؤه وأجداده، وهذا طبيعي، فقد تغيرت الأدوات وطرق الوصول إلى المعرفة وطرق متابعة المزادات والصقور، إلا أن جوهر المعرفة يبقى قائمًا على الخبرة والصبر والملاحظة والعلاقة المباشرة بالصقر، وعلى وجود من ينقل هذه المعرفة إلى من يأتي بعده.