مع تزايد انتشار المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بين الأطفال، يبرز القلق من تراجع استهلاكهم للماء، الذي يعد المشروب الأساسي والأكثر أهمية للحفاظ على صحة الجسم ووظائفه الحيوية.

ويرتبط هذا التراجع بعدة عوامل، أبرزها: التأثر بسهولة توفر المشروبات السكرية في المنازل والمدارس والمتاجر، اعتياد بعض الأطفال مذاقها الحلو منذ الصغر، وتقليد الأصدقاء، وتقديمها للأطفال باعتبارها مكافأة أو خياراً مفضلاً مع الوجبات.

وتترتب على الإفراط في تناول المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، أضرار صحية متعددة، في مقدمتها: زيادة السعرات الحرارية، وارتفاع احتمالات الإصابة بالسمنة، وزيادة خطر تسوس الأسنان، واضطراب مستويات السكر في الدم على المدى الطويل، واحتوائها على كميات مرتفعة من السكر، كما يؤدي الاعتماد عليها إلى إزاحة الماء والمشروبات الصحية من النظام الغذائي للطفل، ما يضعف جودة تغذيته ويؤثر في صحته العامة.

ويظل الماء الخيار الأفضل لترطيب الجسم، فهو لا يحتوي على سعرات حرارية أو سكريات مضافة، ويساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، ونقل العناصر الغذائية، ودعم عملية الهضم، والتخلص من الفضلات، والمحافظة على كفاءة وظائف الأعضاء، وتعويض السوائل التي يفقدها الطفل خلال الحركة واللعب والتعرق.

ومن المهم تعويد الأطفال على شرب الماء بانتظام طوال اليوم، وعدم انتظار الشعور بالعطش، وينبغي توفير زجاجة ماء للطفل في المدرسة، وتشجيعه على الشرب بعد الاستيقاظ، وبين الوجبات، وقبل النشاط البدني وبعده، مع زيادة الاهتمام بالترطيب في الأجواء الحارة.

كما تقع على عاتق الأسرة مسؤولية أن تكون قدوة في استهلاك الماء، والحد من شراء المشروبات السكرية وتقديمها للأطفال، واستبدالها بالماء باعتباره الخيار الأول، فالترطيب الجيد سلوك صحي يومي يسهم في حماية الأطفال من الجفاف، ويدعم نشاطهم وتركيزهم ونموهم السليم.