يا عيال طويق.. يا أمة العزم والبطولات!

في لحظة تاريخية تفوح بعطر المستقبل و«رؤية 2030»، وقف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليزأر في وجه التاريخ بمقولته الخالدة: «همة السعوديين كجبل طويق، لا تنكسر حتى ينهد هذا الجبل».

مقولة خالدة لم تكن شعاراً، بل ميثاق شرف يثبت أن الإنسان السعودي هو الثروة الحقيقية ومحرك هذا الوطن.

لكن.. قف هنا وصارح نفسك: أين نحن من جبل طويق؟

بينما يُشهر الوطن أدوات المجد، تدار معركة خفية لتستنزف عقولنا في مستنقع «التفاهة الرقمية»، تخيل شابين يحملان ذات الهاتف الذكي؛ أحدهما يستهلك أيامه في تتبع صراعات أشباه المشاهير و«الترندات» العابرة ليخرج بعقل خاوٍ، والآخر يحمل ذات الشاشة ليصنع مهارة وعلماً يرفع به شأن وطنه، الفارق لم يكن في الأداة بل في قوة الهدف!

إن التفاهة ليست ترفيهاً بريئاً، بل هي مجزرة صامتة تُرتكب ضد وعيكم لتغتال القيم، وتستنزف الطاقات، وتصنع جيلاً متفرجاً يصفق للعدم، والأدهى أنك لست ضحية بل أنت شريك! فكل نقرة وكل إعجاب تمنحه للتافهين هو رصاصة في صدر وعيك.

المعركة اليوم هي معركة وعي وجودي، إما أن نكون جيلاً يبني ويقود، أو قطيعاً يلهث خلف سراب العابثين، فالقرار بين يديك:

- تمرد واجعل سؤالك الدائم: ماذا أضفت لوطني ولنفسي اليوم؟

- اضبط بوصلتك ولا تمنح وقتك الثمين إلا لمن يصنع معرفة ويترك أثراً.

الخيار لك: هل ستكون حجراً راسخاً في صرح جبل طويق، أم مجرد رقم يضيع في زحام «الترند»؟

الأوطان لا تبنيها الشعارات، بل تصنعها العقول المتقدة والهمم التي لا تنكسر!