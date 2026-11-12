من الطبيعي أن يختلف الزوجان في طباعهما وشخصياتهما وطرق تفكيرهما والتعبير عن مشاعرهما، لكن الإشكالية تكمن حين ينظر أحدهما إلى هذه الاختلافات باعتبارها عيوباً أو أسباباً لعدم التوافق.

وينبغي أن ندرك، أن اختلاف الطباع ليس أمراً سلبياً بالضرورة، بل قد يكون مصدراً للتكامل والتوازن بين الزوجين، فهدوء أحدهما قد يخفف من اندفاع الآخر، وعملية أحدهما قد توازن عاطفية الآخر، واجتماعية أحدهما قد تفتح للآخر آفاقاً جديدة.

والتوافق الزوجي لا يعني التشابه في كل شيء، وإنما القدرة على إيجاد مساحة مشتركة تجمع بين شخصيتين مختلفتين، تقوم على التفاهم والاحترام والتنازل المتبادل، دون أن يفقد أي منهما خصوصيته أو يتنازل عن حقوقه وكرامته.

فالمشكلة ليست دائماً في اختلاف الطباع، وإنما قد تكون في العناد، وسوء الفهم، وغياب الحوار والرحمة، وعدم تقبل الاختلاف، والإصرار على أن يرى كل طرف الحياة بالطريقة نفسها التي يراها بها الآخر.

وليس المطلوب أن يكون أحد الزوجين خالياً من العيوب، بل أن يسعى كل منهما إلى إصلاح ما يستطيع من سلوكه، وأن يتعلم الاعتذار، وضبط الانفعال، واحترام مشاعر الطرف الآخر، ومراعاة احتياجاته النفسية والعاطفية.

كما أن إدارة الاختلاف تحتاج إلى ممارسات يومية، منها حسن الاستماع، والتعبير عن الاحتياجات دون اتهام أو تجريح، وتجنب تفسير كل تصرف بطريقة سلبية، والبحث عن حلول ترضي الطرفين قدر الإمكان.

وهنا ينبغي التمييز بين اختلاف الطباع الذي يمكن احتواؤه بالتفاهم والتكيف، والسلوكيات المؤذية كالإهانة والعنف والإيذاء النفسي، فهذه ليست مجرد اختلافات في الشخصية، ولا ينبغي تبريرها بدعوى تقبل الآخر.

وقبل التفكير في الانفصال بسبب اختلاف الطباع، لنسأل أنفسنا: هل حاولنا أن نفهم بعضنا؟ وهل تعلمنا كيف نختلف دون أن نجرح؟ وهل منحنا بعضنا الوقت والفرصة الكافية للتكيف؟ وهل بذل كل منا جهداً حقيقياً في إصلاح ما يمكن إصلاحه؟

لا توجد حياة زوجية تخلو من التحديات، فبعض البيوت لا تهدمها اختلافات الطباع، وإنما يهدمها سوء التعامل مع هذه الاختلافات، حين يتحول الاختلاف من فرصة للتكامل إلى ساحة للصراع.