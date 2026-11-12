احتفلت الفنانة المصرية جيهان الشماشرجي بزفافها على مدير التصوير إبراهيم النجاري.

جلسة تصوير

ونشرت الشماشرجي صور حفل الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك»، كما خضعت لجلسة تصوير خاصة برفقة زوجها، نشرتها مجلة «Harper’s Bazaar Arabia»، في ظهور حظي بتفاعل واسع من متابعيها. وعبّرت الفنانة المصرية عن سعادتها بهذه الخطوة من خلال رسالة رومانسية وجهتها إلى زوجها، وقالت في رسالتها: «إبراهيم هو من أكد لي فعلاً أن العلاقة الحقيقية لا تدور فقط حول المشاعر، بل حول ما يتخللها من راحة وأمان وصداقة، وحول أن نختار بمحض إرادتنا يومياً أن نكمل مع بعضنا البعض».

أجواء عائلية

وتناقلت منصات التواصل، مقاطع فيديو توثق احتفال الشماشرجي بزفافها وسط أجواء عائلية بسيطة، اقتصر حضورها على الأهل والأصدقاء المقربين. وتكبر الشماشرجي زوجها بنحو 7 سنوات إذ يقدر عمرها بـ 40 عاماً فيما يبلغ عمر النجاري 33 عاماً، ويرتبط الثنائي بتجربة فنية سابقة، إذ جمعهما الفيلم القصير «قفلة»، الذي عُرض عام 2025، وشاركت جيهان الشماشرجي في بطولته إلى جانب الفنان صدقي صخر، فيما تولى إبراهيم النجاري مهمة مدير التصوير، وشارك العمل في عدد من المهرجانات المحلية والدولية.

ويعمل النجاري في مجال التصوير السينمائي، وشارك في عدد من المشاريع الفنية، كما خاض تجربة التمثيل في بداياته، وظهر في مجموعة من الأفلام، من بينها «حين ميسرة» و«كف القمر»، إلى جانب مسلسلي «دوران شبرا» و«خرم إبرة»، فضلاً عن مشاركته في مسلسل «سلاح بلا جريمة».

وسبق للنجاري الزواج من مصممة الأزياء والستايلست ريم محمد العدل، ابنة المنتج محمد العدل، حيث احتفل الثنائي بعقد قرانهما في أكتوبر 2014.

أما جيهان الشماشرجي، فهي ممثلة مصرية درست الأدب الإنجليزي بكلية الآداب، وبدأت مسيرتها الفنية في 2020، بعدما خاضت تجارب مهنية متعددة، كان من أبرزها تصميم وصناعة المجوهرات والحُلي، حيث امتلكت ورشة خاصة وأطلقت علامتها التجارية في هذا المجال. جاء دخولها عالم التمثيل بمحض المصادفة، من خلال مشاركتها في مسلسل «لعبة النسيان» عام 2020، لتبدأ بعدها رحلة فنية شهدت مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية.