هبطت أسهم شركة «إنفيديا» بنحو 11% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، بعدما أعلنت الشركة عزل الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة إلى حين اختيار خلف دائم.



وأعلنت الشركة أنها ستدرس مرشحين من داخل المؤسسة وخارجها لشغل المنصب، في وقت يتواصل فيه الجدل المرتبط بعلاقة هوانغ بأليس هوانغ، المسؤولة السابقة في شركة مراكز البيانات السنغافورية «ميغاسبيد إنترناشونال»، والتي أفادت التقارير بأنها موجودة حالياً في بكين.



ضغوط متزايدة



وجاءت التطورات بعد أيام من تعرض هوانغ لضغوط متزايدة، إثر إقراره بعلاقة عاطفية مع أليس هوانغ، وتصاعدت الأزمة لاحقاً بعدما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أنه أقام أيضاً علاقة مع إحدى المسؤولات التنفيذيات التي كانت ترفع تقاريرها إليه مباشرة.



وأعلنت «إنفيديا» كذلك تعيين هارفي جونز أول رئيس لمجلس الإدارة في تاريخ الشركة، ضمن تغييرات إدارية واسعة أعقبت إبعاد هوانغ عن قيادة الشركة.



ويعد هوانغ أحد المؤسسين الثلاثة لشركة «إنفيديا»، إذ شارك في تأسيسها عام 1993، قبل أن يتحول خلال السنوات الأخيرة إلى أبرز الوجوه المرتبطة بطفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، مع هيمنة رقائق معالجة الرسومات التي تنتجها الشركة على سوق تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.