استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله بمقر الوزارة بالرياض، المبعوث الخاص للحكومة الصينية لقضية الشرق الأوسط السيد تشاي جيوان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الاعتداءات المستمرة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، إلى جانب بحث التطورات في عدد من الملفات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمات وخفض التصعيد.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز أمن الطاقة واستقرار أسواقها، وضمان سلامة الممرات البحرية وحرية الملاحة لا سيما في مضيقي هرمز وباب المندب، بما يحافظ على انسيابية حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.

حضر الاستقبال، وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي