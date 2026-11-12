صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.
صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية.
The official spokesperson for the coalition forces "Coalition to Support Legitimacy in Yemen," Major General Turki Al-Maliki, stated that a drone launched by the terrorist Houthi militia was intercepted and destroyed in the Riyadh area.