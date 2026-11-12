توقع بنك «جي بي مورغان» أن يصل إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر في الولايات المتحدة إلى ما بين 300 و400 ألف روبوت سنوياً بحلول عام 2030، على أن يرتفع إلى نحو 1.5 مليون روبوت سنوياً بحلول 2035، مع تسارع التحول من النماذج التجريبية إلى الاستخدام التجاري الفعلي.

وأوضح البنك، في تقرير نقلته وكالة «رويترز» اليوم (الخميس)، أن نقص العمالة وتحسن الجدوى الاقتصادية وزيادة القدرات الإنتاجية تدفع الشركات نحو التوسع في استخدام الروبوتات البشرية، خصوصاً في قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والمستودعات، لتنفيذ المهام المتكررة.



توفير 100 ألف دولار سنوياً

وأشار التقرير إلى أن تكلفة تشغيل الروبوتات البشرية تقترب من تكلفة العمالة التقليدية، متوقعاً أن يسهم تشغيلها على مدار ورديات متعددة في تحقيق وفورات تصل إلى نحو 100 ألف دولار سنوياً لكل عميل.

وبيّن أن معظم الشركات الأمريكية المصنعة للروبوتات البشرية، باستثناء «تسلا»، تستهدف إنتاج ما بين 10 آلاف و30 ألف وحدة سنوياً، في ظل التحديات المرتبطة بتطوير المكونات والقدرات التصنيعية.



تحديات تعيق التوسع

وحدد البنك أبرز العقبات التي تواجه انتشار الروبوتات البشرية، وتشمل تطوير الأيدي والمكونات المسؤولة عن الحركة، وتحسين أنظمة الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيانات التدريب والقدرات الحاسوبية، إلى جانب توسيع الطاقة الإنتاجية.

وتوقع أن تقترب قيمة سوق المكونات الأساسية للروبوتات، بما فيها المحركات وأنظمة الحركة والرؤية، من 30 مليار دولار بحلول عام 2035.



شركات تتنافس على السوق

وسلط التقرير الضوء على عدد من الشركات الأمريكية العاملة في تطوير الروبوتات البشرية، أبرزها «تسلا» من خلال روبوت «أوبتيموس»، و«بوسطن ديناميكس» بروبوت «أطلس»، و«أجيليتي روبوتكس» بروبوت «ديجيت»، إلى جانب شركتي «فيغر إيه آي» و«أبترونيك».

ورجح البنك أن تنتقل فرص النمو تدريجياً من الشركات الموردة للمكونات إلى الشركات المصنعة للروبوتات ومطوري الأنظمة المتكاملة، مع اتساع نطاق استخدامها التجاري خلال السنوات المقبلة.