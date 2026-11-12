كشف فريق دولي من العلماء عن خريطة خلوية غير مسبوقة لمنطقة عميقة في الدماغ البشري، بعد تحليل نحو 21 مليون خلية، في إنجاز علمي قد يسهم في فهم أسباب عدد من الأمراض العصبية والنفسية، بينها الفصام والاضطراب ثنائي القطب ومرض باركنسون والتوحد، ويفتح آفاقاً لتطوير علاجات أكثر دقة مستقبلاً.

وبحسب وكالة «رويترز»، اليوم (الخميس)، أعد الباحثون أطلساً خلوياً شاملاً لمنطقة تُعرف باسم «العقد القاعدية»، وهي مجموعة من البنى العصبية المسؤولة عن تنظيم الحركة واتخاذ القرارات والعواطف وتكوين العادات، ونُشرت النتائج ضمن أكثر من 20 دراسة علمية في مجلة «Cell» ومجلات علمية مرتبطة بها.



اكتشاف خلايا مرتبطة بأمراض نفسية

وتمكن العلماء من تحديد نوع جديد من الخلايا الدماغية يرتبط بالفصام والاضطراب ثنائي القطب، إلى جانب رصد تغيرات جينية في أنواع محددة من الخلايا قد تكون لها علاقة باضطراب طيف التوحد.

كما كشفت الدراسة عن تغيرات في نشاط الجينات داخل بعض الخلايا مع التقدم في العمر، ما يوفر معلومات جديدة حول تأثير الشيخوخة في وظائف الدماغ.



تحليل ملايين الخلايا

واعتمد الباحثون على عينات من أنسجة أدمغة متبرعين متوفين، ودرسوا نحو 21 مليون خلية بشرية، إضافة إلى ملايين الخلايا من أدمغة الفئران ونوعين من القرود، بهدف مقارنة التركيب الخلوي والنشاط الجيني بين الأنواع المختلفة.

وشملت الخريطة تحديد أنواع الخلايا ومواقعها داخل الأنسجة، والجينات النشطة فيها، والآليات التي تتحكم في تشغيل هذه الجينات وإيقافها.



آفاق جديدة لعلاج الأمراض

وأوضح الباحثون أن الأطلس الجديد سيساعد على تحديد الخلايا التي تنشط فيها الجينات المرتبطة بالأمراض، بما قد يتيح مستقبلاً تطوير علاجات جينية تستهدف أنواعاً محددة من الخلايا بدلاً من التأثير في مناطق واسعة من الدماغ.

وأكد عالم الأحياء الجزيئية جوزيف إيكر، من معهد «سالك» الأمريكي، أن الخريطة توفر مرجعاً مهماً لمقارنة الأنسجة السليمة بالمصابة بالأمراض، مشيراً إلى أن تحويل هذه النتائج إلى علاجات سريرية لا يزال يحتاج إلى سنوات من البحث والتجارب.

ويأتي الإنجاز ضمن المبادرة الأمريكية لأبحاث الدماغ «BRAIN Initiative»، التي تسعى إلى تطوير خريطة تفصيلية شاملة لخلايا الدماغ البشري بحلول عام 2028.