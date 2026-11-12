رفعت مجموعة من المنظمات الأمريكية المعنية بحماية المستهلك والسلامة الرقمية، اليوم (الخميس)، دعوى قضائية ضد خمس من كبرى شركات التكنولوجيا، مطالبة بوقف تطوير ونشر نماذج جديدة ومتقدمة من الذكاء الاصطناعي، محذرة من مخاطر قد تهدد السلامة العامة وتخرج عن السيطرة البشرية.

وتستهدف الدعوى، المقدمة أمام المحكمة العليا في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، شركات «أوبن إيه آي» و«غوغل» و«ميتا» و«أنثروبيك» وقطاع الذكاء الاصطناعي التابع لشركة «سبيس إكس».



مخاوف من فقدان السيطرة

واعتبرت المنظمات المدعية أن الشركات تواصل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متزايدة الاستقلالية، رغم التحذيرات من احتمال تسببها بأضرار جسيمة، مشيرة إلى تقارير عن هجمات إلكترونية مرتبطة بهذه الأنظمة، ومخاطر فقدان السيطرة عليها مع تطور قدراتها.

واستندت الدعوى إلى قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا، متهمة الشركات بتعريض الصحة والسلامة العامة للخطر، والتسبب في أضرار محتملة للأنظمة والممتلكات الرقمية.



مطالب بوقف النماذج الجديدة

وطالبت المنظمات المحكمة بإصدار أمر يمنع الشركات من تطوير أو نشر نماذج ذكاء اصطناعي جديدة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تضمن عدم تعريض المجتمع لمخاطر وصفتها بالكارثية.

وتأتي الدعوى في وقت تتصاعد فيه المطالب الأمريكية بتشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط جدل بشأن قدرة الشركات المطورة على ضمان سلامة أنظمتها قبل طرح إصدارات أكثر تقدماً.

ولم تصدر الشركات المستهدفة رداً فورياً على طلبات التعليق، بحسب ما أوردته وكالتا رويترز وأسوشيتد برس.