تسبّب إنذار بوجود قنبلة في محطة «كاليه فريتون» شمال فرنسا، اليوم (الخميس)، في توقف مؤقت لحركة القطارات المحلية والدولية، ما أدى إلى تأخير عدد من رحلات «يوروستار» السريعة بين العاصمة البريطانية لندن والعاصمة الفرنسية باريس.

وأعلنت السلطات المحلية في إقليم «با دو كاليه» تلقي إنذار بوجود قنبلة في المحطة، ما استدعى اتخاذ إجراءات أمنية وإجراء عمليات تحقق للتأكد من طبيعة التهديد وسلامة الموقع.



استئناف حركة القطارات

وأفادت شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF) باستئناف حركة القطارات في وقت لاحق من صباح اليوم، عقب حصولها على موافقة قوات الدرك الفرنسية، بعد توقف مؤقت أثّر على حركة النقل بالمنطقة.

من جانبها، أوضحت شركة «يوروستار» أن الإجراءات الأمنية حالت دون مرور بعض قطاراتها عبر محطة «كاليه فريتون»، ما تسبب في تأخير رحلات متجهة من لندن وإليها.



سلسلة تهديدات في أوروبا

ويأتي الحادث وسط موجة من الإنذارات والتهديدات بوجود قنابل شهدتها فرنسا ودول أوروبية أخرى خلال الأشهر الأخيرة، واستهدفت مرافق للنقل ومدارس ومؤسسات إعلامية.

ولم يتضح ما إذا كان الإنذار الأخير مرتبطاً بالتهديدات السابقة، فيما لم تعلن السلطات عن العثور على متفجرات في المحطة.