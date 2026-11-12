أعلنت منظمة الصحة العالمية تقديم إمدادات طبية طارئة لدعم جهود مكافحة الكوليرا بين النازحين في منطقة شيكان بولاية شمال كردفان وسط السودان، في إطار الاستجابة للاحتياجات الصحية الناجمة عن النزوح وتداعيات النزاع المستمر في البلاد.

تعزيز الاستجابة الصحية

وتأتي هذه الإمدادات ضمن جهود المنظمة لدعم الاستجابة للأمراض الوبائية، وتعزيز قدرة الجهات الصحية على مواجهة مخاطر الكوليرا، خصوصاً في المناطق التي تستقبل النازحين وتعاني ضغوطاً متزايدة على الخدمات الصحية الأساسية.

النزوح يفاقم المخاطر الصحية

وتواجه مناطق عدة في السودان تحديات صحية وإنسانية متزايدة نتيجة استمرار النزاع ونزوح السكان، إلى جانب تضرر المرافق الصحية وصعوبة الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي، ما يزيد مخاطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.

وتواصل منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع السلطات الصحية والشركاء الإنسانيين، دعم جهود الترصد الوبائي وتوفير المستلزمات الطبية وتعزيز خدمات العلاج والاستجابة للطوارئ الصحية في المناطق المتضررة.