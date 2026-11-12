شهدت شبكة السكك الحديدية في مصر واقعة جديدة، اليوم (الخميس)، بعدما خرجت إحدى عجلات العربة الرابعة بقطار رقم 107 «تحيا مصر»، القادم من الإسماعيلية والمتجه إلى السويس، عن القضبان، في المسافة الواقعة بين منطقتي نفيشة والضبعية بمحافظة الإسماعيلية.

وجاءت الواقعة بعد أيام قليلة من حادثة تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، وأعاد ملف سلامة السكك الحديدية في مصر إلى دائرة الاهتمام.

تفاصيل خروج عجلة عربة قطار الإسماعيلية – السويس

وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في بيان رسمي، أنه أثناء مسير قطار رقم 107 «تحيا مصر» على خط الإسماعيلية – السويس، وفي تمام الساعة الثانية ظهر (الخميس)، حدث خروج إحدى عجلات العربة الرابعة خلف الجرار عن القضبان، في المسافة بين نفيشة والضبعية.

وأكدت الهيئة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين الركاب أو العاملين، كما لم تؤثر على حركة تشغيل القطارات على الخط.

وأضافت أن القطار استكمل رحلته إلى وجهته بعد ترك العربة المتضررة، فيما جرى الدفع بالعناصر الفنية المتخصصة إلى موقع الواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال أعمال الفحص الفني.

ولم يتضمن البيان المعلن تفاصيل بشأن السبب الفني وراء خروج العجلة عن القضبان، في انتظار ما تسفر عنه أعمال الفحص والمعاينة.

حادث قطاري العياط.. مأساة سبقت واقعة الإسماعيلية بأيام

وتأتي واقعة قطار الإسماعيلية – السويس، بعد أربعة أيام من حادثة تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، والتي وقعت (الأحد) الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، في واحدة من أبرز حوادث السكك الحديدية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى وقوع تصادم بين القطار رقم 134 «تحيا مصر»، المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010، المتجه من القاهرة إلى أسوان، في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط.

وأدى التصادم إلى خروج عدد من العربات عن القضبان، وسط عمليات إنقاذ وإخلاء واسعة شاركت فيها فرق الإسعاف والحماية المدنية والجهات المعنية، مع نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

7 وفيات و125 مصاباً في حادث العياط

ووفقاً للبيانات التي أعلنتها وزارة الصحة المصرية، أسفرت حادثة قطاري العياط عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125 آخرين، فيما جرى تقديم الخدمات الطبية للمصابين في المستشفيات المختلفة.

وشاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات نقل وإخلاء المصابين من موقع الحادثة، كما أعلنت وزارة الصحة خروج 71 مصاباً بعد تحسن حالتهم، مع استمرار متابعة الحالات التي استدعت الرعاية الطبية.

وعلى الصعيد القضائي، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادثة، وانتقل فريق من أعضاء النيابة إلى موقع التصادم لإجراء المعاينة والوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، إلى جانب متابعة حالة المصابين وسؤالهم.

