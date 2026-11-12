تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح اليوم (الخميس)، بعدما أعلنت شركة إنفيديا استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانج. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 58.5 نقطة، أو 0.11%، إلى 52427.94 نقطة.

وهبطت أسهم الشركات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي اليوم (الخميس) بعد استقالة هوانج، في أعقاب فضيحة تتعلق بعلاقات خارج إطار الزواج، مما أدى إلى اضطراب في قيادة الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية وشكل مخاطر جديدة على قطاع يعاني بالفعل من مخاوف تتعلق بالتمويل واللوائح التنظيمية.



أدنى مستوى في 16 شهراً



وقالت شركة «إنفيديا»: «إن المديرة المالية كوليت كريس ستتولى منصب الرئيس التنفيذي مؤقتاً، في الوقت الذي تبحث فيه»إنفيديا«عمن سيخلف هوانج». وهبطت أسهم «إنفيديا» 8.2% إلى أدنى مستوى في 16 شهراً في التعاملات المبكرة مما يضعها على طريق سعر إغلاق يقل بقيمتها السوقية عن أربعة تريليونات دولار للمرة الأولى منذ يوليو 2025.



خسائر بـ 550 مليار دولار



وفقدت «إنفيديا» أكثر من 550 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ أن أعلن مجلس إدارتها يوم الأحد عن فتح تحقيق بشأن علاقة هوانج بسيدة أعمال تدعى أليس هوانغ، والتي قيل إنها جاسوسة صينية. وقال كبير محللي السوق بإحدى شركات الوساطة ستيف سوسنيك: «الصفقات المتشابكة التي تربط إنفيديا بأغلب القطاع تثير تساؤلاً عما إذا كان ذلك عزز الاستقرار أم زاد من الهشاشة، وسيتضح لنا الأمر خلال الأسابيع القليلة القادمة مع ظهور تفاصيل هذا الموقف برمته».