شاركت السعودية في أعمال الاجتماع الثالث الرفيع المستوى للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية، الذي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا بجمهورية النمسا، اليوم، بتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبمشاركة ممثلين من الدول الأعضاء والجهات المعنية بمجالات العلوم والتقنيات النووية.



تطوير التقنية الواعدة



ورأس الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان وفد المملكة في الاجتماع، الذي يأتي في إطار الجهود الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الطاقة الاندماجية، ومناقشة التطورات العلمية والتقنية والفرص والتحديات المرتبطة بتطوير هذه التقنية الواعدة.



وأوضح الأمير ممدوح بن سعود في كلمة ألقاها أن المملكة، انطلاقاً من مستهدفات رؤية السعودية 2030، تولي أهمية لتنويع مزيج الطاقة وتعزيز قدراتها الوطنية في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تطوير القدرات البشرية والأطر المؤسسية والتنظيمية في المجالات النووية، بما يهيئ للاستفادة من التقنيات المستقبلية، ويضمن استخدامها بصورة آمنة وفعالة وفق المعايير والالتزامات الدولية.