ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم (الخميس)، في ظل مؤشرات على تراجع حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، مما ساعد في الحد من الضغوط النزولية.



مكاسب السوق السعودي



وصعد مؤشر السوق السعودية 0.2%، مع ارتفاع سهم شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 1.5%. وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية 2.5% ويغلق فوق 10300 نقطة. وارتفع المؤشر الرئيسي في أبوظبي 1.5%، مدفوعاً بقفزة لسهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 9.6%. وصعد المؤشر في دبي 0.2%، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.5%.



تراجع بورصتي قطر وعمان



وتراجع المؤشر الرئيسي في قطر 1% إذ سجلت معظم الأسهم المدرجة عليه خسائر. ومن بين الأسهم المتراجعة، انخفض سهم «شركة مسيعيد للبتروكيماويات» 2.8%، ونزل سهم شركة «نبراس للطاقة» 3.8%. وارتفع المؤشر الرئيسي في الكويت 0.2%، وزاد في البحرين 0.2%، ونزل المؤشر في سلطنة عمان 0.3%. وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9%.