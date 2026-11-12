بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، برقية تهنئة، لدولة السيد ديكون ميتشل رئيس وزراء غرينادا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء.

وعبر ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب غرينادا الصديق المزيد من التقدم والرقي.