قد تظن أن اسمرار الرقبة، أو الحكة المستمرة، أو ظهور زوائد جلدية صغيرة، مجرد مشكلات جلدية عابرة لا تستدعي القلق. لكن ماذا لو كانت هذه العلامات تحمل رسالة أعمق عن صحتك؟

فالجلد ليس مجرد غلاف خارجي للجسم، بل هو مرآة تعكس ما يحدث في داخله، وأحياناً يكون أول من يعلن عن اضطرابات داخلية مثل مقاومة الإنسولين أو داء السكري.

في اليوم العالمي للسكري الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، من المهم أن نتذكر أن تأثير هذا المرض لا يقتصر على ارتفاع السكر في الدم، بل يمتد ليشمل الجلد بطرق متعددة.

من أبرز هذه العلامات الشواك الأسود Acanthosis Nigricans، وهو اسمرار وسماكة في الجلد، تظهر غالباً في الرقبة والإبطين وبين الفخذين. وقد يكون مؤشراً على مقاومة الإنسولين، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن. كما أن ظهور الزوائد الجلدية المتعددة قد يرتبط بمقاومة الإنسولين ويستدعي تقييم الحالة الصحية. وهناك مظاهر أخرى أكثر ارتباطاً بالسكري، مثل اعتلال الجلد السكري Diabetic Dermopathy الذي يظهر على شكل بقع بنية صغيرة على الساقين، وجفاف الجلد والحكة المتكررة، إضافة إلى الالتهابات الفطرية والبكتيرية التي تزداد فرص حدوثها مع ارتفاع مستويات السكر وعدم انتظامها.

ومن الحالات التي تستحق الانتباه أيضاً التنكس الشحمي النخري Necrobiosis Lipoidica، الذي يظهر على هيئة بقع جلدية سميكة صفراء مائلة إلى الاحمرار، غالباً على الساقين، وقد تتعرض للتقرح. كذلك قد تظهر فقاعات جلدية مفاجئة، أو تتطور جروح القدمين إلى قرح نتيجة تأثر الأعصاب وضعف التروية الدموية.

لكن لماذا تزداد هذه المشكلات لدى مرضى السكري؟

يرتبط ذلك بعدة عوامل، منها تأثير ارتفاع السكر المزمن في الأوعية الدموية الدقيقة والأعصاب واضطراب وظيفة الحاجز الجلدي، مما يجعل البشرة أكثر عرضة للجفاف والالتهابات وتأخر التئام الجروح.

وهنا تبرز أهمية دور طبيب الجلدية فبعض العلامات الجلدية قد تكون مؤشراً يستدعي فحص السكر الصائم أو السكر التراكمي، بينما تتطلب حالات أخرى تقييماً دقيقاً للوقاية من المضاعفات وعلاجها.

ولا يقل الجانب الوقائي أهمية عن العلاج. فترطيب الجلد يومياً، وفحص القدمين باستمرار، وتجفيف المناطق بين الأصابع، وارتداء الأحذية المناسبة، وتجنب المشي حافي القدمين، كلها خطوات بسيطة قد تحمي المريض من مضاعفات خطيرة. كما أن ظهور أي قرحة أو جرح في القدم يستدعي تقييماً طبياً عاجلاً، حتى في غياب الألم.

أما علاج المظاهر الجلدية، فيعتمد على طبيعة المشكلة فقد يحتاج المريض إلى مضادات الفطريات أو المضادات الحيوية، أو علاجات موضعية للالتهابات، أو رعاية متخصصة للجروح، إلى جانب ضبط مستويات السكر، الذي يمثل أساساً مهماً في الوقاية من كثير من هذه المشكلات.

إن الرسالة التي نود إيصالها في اليوم العالمي للسكري هي أن بعض التغيرات التي نعتبرها تجميلية قد تكون في حقيقتها رسائل صحية تستحق الانتباه. فلا تتعامل مع اسمرار الرقبة أو الحكة المستمرة أو الالتهابات المتكررة بمعزل عن صحتك العامة.

فقد يكشف جلدك ما لا تشعر به بعد، وقد يكون الفحص الجلدي خطوة مبكرة نحو اكتشاف السكري والوقاية من مضاعفاته.

6 إشارات على جلدك قد تستحق فحص السكر

- اسمرار وسماكة الرقبة أو الإبطين: قد يشيران إلى مقاومة الإنسولين.

- ظهور زوائد جلدية متعددة: قد يرتبط باضطراب استجابة الجسم للإنسولين.

- حكة وجفاف مستمران: قد يكونان من المظاهر المصاحبة لارتفاع السكر.

- التهابات فطرية متكررة: قد تكون مؤشراً على عدم انتظام مستويات السكر.

- بقع بنية على الساقين: قد تمثل اعتلال الجلد السكري.

- جروح القدم التي تتأخر في الالتئام: تستدعي تقييماً طبياً عاجلاً، حتى في غياب الألم.

تذكّر: ليست كل علامة جلدية دليلاً على الإصابة بالسكري، لكن استمرارها أو تكرارها يستحق الانتباه والتقييم الطبي.

ترند الأسبوع:

وصفاتتفتيح الرقبة

انتشرت وصفات تفتيح الرقبة، من الليمون وبيكربونات الصوديوم إلى الخلطات المقشرة والكريمات مجهولة المصدر.

لكن اسمرار الرقبة قد لا يكون مشكلة تصبغ تحتاج إلى تفتيح!

في بعض الحالات، يكون السبب هو الشواك الأسود، الذي يرتبط بمقاومة الإنسولين. وهنا لا تكون المشكلة في لون الجلد، بل في التغيرات التي تحدث داخل الجسم.

قد يؤدي الإفراط في التقشير واستخدام الخلطات المهيجة إلى تفاقم التصبغ، بينما يظل السبب الأساسي دون تشخيص.

سؤال وجواب

هل أجهزة المراقبة المستمرة للسكر تسبّب حساسية الجلد؟

يشتكي بعض مستخدمي أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (Continuous Glucose Monitoring CGM) من احمرار وحكة أو طفح جلدي في موضع تثبيت المجس. ما السبب، وكيف يمكن التعامل مع هذه المشكلة؟

قد تحدث هذه التفاعلات نتيجة حساسية التلامس (Allergic Contact Dermatitis)، أو التهيج الناتج عن المواد اللاصقة المستخدمة لتثبيت المجس Irritant Contact Dermatitis )

للتعامل مع المشكلة، يُنصح باتباع الخطوات التالية:

• تغيير موضع تركيب المجس وفق تعليمات الشركة المصنعة.

• التأكد من أن الجلد نظيف وجاف تماماً قبل التركيب.

• تجنب وضع المجس فوق جلد ملتهب أو متضرر.

• يمكن استخدام بعض الحواجز الجلدية الطبية المناسبة، بعد التأكد من توافقها مع الجهاز وعدم التأثير في التصاقه أو دقة قراءاته.

• في بعض الحالات، وتحت إشراف طبي، يمكن تجربة استخدام بخاخ كورتيزون مثل Fluticasone propionate على منطقة تركيب المجس قبل وضعه، وتركه حتى يجف تماماً. وقد أظهرت تقارير سريرية محدودة فائدة هذه الطريقة لدى بعض المستخدمين.

• عند تكرر التفاعل، يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية لإجراء اختبار الحساسية التلامسية (Patch Test) وتحديد المادة المسببة.

وفي الحالات الشديدة أو المتكررة، قد يكون من الضروري تغيير نوع المجس إلى جهاز بمواد لاصقة مختلفة بالتنسيق مع الطبيب المعالج.

المهم: لا ينبغي تجاهل الطفح المتكرر أو إيقاف مراقبة السكر دون توفير وسيلة بديلة لمتابعته.