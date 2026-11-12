أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية، التي كان آخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه مكة المكرمة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت مصر، في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وصون مقدراتها، مشددة على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة.