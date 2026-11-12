صعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موقف موسكو الرافض لأي وجود عسكري أجنبي في أوكرانيا، محذراً من أن القوات الأجنبية التي قد تنتشر على الأراضي الأوكرانية ستكون «هدفاً مشروعاً» للقوات الروسية، في رسالة تعكس استمرار الخلافات بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل التسوية السياسية للحرب، رغم الحراك الدبلوماسي المتجدد بين موسكو وواشنطن.



وقال بوتين، اليوم (الخميس)، إن روسيا لا تعترف بأي خط ترسيم حدودي مع أوكرانيا سوى «حدود الدولة»، مؤكداً أن وجود قوات أجنبية في الدولة المجاورة يشكل تهديداً للأمن القومي الروسي، وذلك خلال اجتماعه مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في موسكو، لبحث نتائج المحادثات الثلاثية التي استضافتها أبوظبي بمشاركة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وأضاف بوتين أنه يتطلع إلى سلام مستدام في أوكرانيا، وطلب من المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنرالذي التقاهم في موسكو اليوم، نقل تقييمهما لمسار التسوية من منظور أوروبي، بعد اتصالات أجرياها مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي. كما طلب نقل شكره إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على جهوده في تسهيل التواصل بين موسكو وكييف، مشيراً إلى إحراز تقدم في المسار الإنساني للمفاوضات. وأوصى المبعوثين بنقل امتنانه إلى ميلانيا ترمب لدورها في معالجة قضية إنسانية تتعلق بمدينة أوليشكي. واقترح الرئيس الروسي دعوة وسائل الإعلام الأجنبية، بما فيها الأمريكية، لتغطية المهمة الإنسانية المقترحة في مدينة كونستانتينيفكا بمنطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.



وأكد الرئيس الروسي أن موسكو لم تعارض الحوار مع أوروبا في أي وقت، معرباً عن أمله في أن يدوم السلام في أوكرانيا إلى الأبد، وداعياً الأمريكيين إلى العمل مع الأوروبيين لتحديد ما إذا كانوا يريدون السلام أم الحرب.



وبحسب وكالة «إنترفاكس» الروسية، استهل بوتين اللقاء بالتأكيد على أهمية الاستماع إلى تقييم المبعوثين الأمريكيين بشأن نتائج محادثات أبوظبي، مشيداً بما وصفه بنجاح المسار الإنساني في المفاوضات.



واقترح بوتين، تنظيم مهمة إنسانية روسية أوكرانية مشتركة في مدينة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا، على غرار مبادرة سابقة سمحت للسكان بمغادرة بلدة أوليشكي الخاضعة للسيطرة الروسية، وإيصال المساعدات إلى من اختاروا البقاء فيها.



وقال إن موسكو تحتاج إلى خمسة أيام لإزالة الألغام من المنطقة المحيطة بالمدينة، تمهيداً لتنفيذ المهمة الإنسانية المقترحة.



من جانبه، وصف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجواء المحادثات التي جرت في أبوظبي بالإيجابية، مؤكداً أن الوفدين الروسي والأوكراني عملا بفاعلية، معرباً عن أمله في الإعلان عن جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية، بمشاركة الأوروبيين، عقب انتهاء اللقاء مع بوتين.



وأشار ويتكوف إلى أن عملية تبادل الأسرى المرتقبة تعكس إحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية، موضحاً أن الأوروبيين، رغم عدم مشاركتهم المباشرة في محادثات أبوظبي، أُطلعوا على نتائج الاتصالات.



وأكد أنه سيطلع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نتائج مباحثاته مع بوتين، فيما قال كوشنر إن واشنطن ترى رغبة أوروبية في المشاركة بالمفاوضات والعمل على إنهاء الحرب في أوكرانيا.