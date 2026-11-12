جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ، تمسك بلاده بمسألة إعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي الصيني، مؤكداً أن «تيار التاريخ لا يمكن إيقافه»، ومشدداً على أن تحقيق ما وصفه بالوحدة الكاملة للوطن سيحدث حتماً، في تصريحات أثارت رفضاً جديداً من حكومة تايوان، التي أكدت تمسكها برفض صيغة «دولة واحدة ونظامان».

وقال شي، خلال كلمة ألقاها، اليوم (الخميس) في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، إن حل قضية تايوان يمثل «مهمة تاريخية ثابتة» للحزب الشيوعي الصيني، مضيفاً أن إعادة توحيد الوطن بالكامل أمر لا بد من تحقيقه.

ولم يتطرق الرئيس الصيني في خطابه إلى استخدام القوة العسكرية لتحقيق هذا الهدف، لكنه جدد تأكيد سياسة بلاده القائمة على ما تسميه «إعادة التوحيد السلمي»، إلى جانب صيغة «دولة واحدة ونظامان».

وتعتبر بكين تايوان جزءاً من أراضيها، رغم رفض الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي لهذا الموقف، فيما تواصل الحكومة الصينية طرح نموذج للحكم الذاتي تحت السيادة الصينية، وهو نموذج لا يحظى بتأييد أي من الأحزاب السياسية الرئيسية في تايوان.



تايوان ترفض صيغة «دولة واحدة ونظامان»

وفي رد سريع على تصريحات شي، رفض مجلس شؤون البر الرئيسي التايواني المقترح الصيني، مؤكداً أن الحكومة والشعب في تايوان لا يمكنهما قبول صيغة «دولة واحدة ونظامان»، التي قال إنها تعني في نهاية المطاف الخضوع لحكم الحزب الشيوعي الصيني.

وقال المتحدث باسم المجلس، ليانغ ون جيه، إن التصريحات المتعلقة بإعادة توحيد تايوان لا تختلف كثيراً عن المواقف الصينية السابقة، في إشارة إلى استمرار تمسك بكين برؤيتها السياسية تجاه الجزيرة.

وتتمسك حكومة الرئيس التايواني لاي تشينغ تي بحق سكان الجزيرة في تقرير مستقبلهم السياسي، وترفض المطالب الصينية التي تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.



29 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة

وعلى الرغم من تأكيد شي جين بينغ على تفضيل إعادة التوحيد السلمي، تواصل القوات المسلحة الصينية تنفيذ أنشطة عسكرية بصورة يومية في محيط تايوان، بالتزامن مع توسيع نطاق تحركاتها في المحيط الهادئ.

وفي تطور ميداني متزامن مع تصريحات الرئيس الصيني، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 29 طائرة عسكرية صينية، من بينها مقاتلات من طراز «J-16» وطائرات مسيّرة، تنفذ دورية مشتركة للاستعداد القتالي حول الجزيرة، بالتنسيق مع سفن حربية صينية، اعتباراً من الخميس.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوترات العسكرية والسياسية بين بكين وتايبيه، مع تزايد المخاوف من انعكاسات النشاط العسكري الصيني على أمن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ.



قمة مرتقبة بين شي وترمب تزيد أهمية الملف

وتكتسب تصريحات الرئيس الصيني أهمية إضافية لتزامنها مع الاستعدادات لقمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقرر عقدها بعد أسبوع في مدينة شنتشن الصينية، حيث من المنتظر أن يلتقي شي جين بينغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مجدداً.

ويأتي ملف تايوان ضمن أبرز القضايا الحساسة في العلاقات الأمريكية الصينية، خصوصاً في ظل الخلافات المتعلقة بالأمن الإقليمي والتجارة والتكنولوجيا والسياسة العسكرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما تتزامن التصريحات مع اقتراب انتخابات محلية مهمة في تايوان، والمقرر إجراؤها بعد أكثر من أسبوعين، ما يضيف بعداً سياسياً داخلياً إلى توقيت الرسائل الصادرة عن بكين.

وكانت السلطات التايوانية قد دعت مواطنيها الشهر الماضي إلى تجنب المشاركة في الفعاليات الصينية المرتبطة بإحياء ذكرى الزعيم الثوري صن يات صن، متهمة بكين بتقديم قراءة مشوهة لتاريخه وإرثه السياسي.



صن يات صن.. شخصية تاريخية محل خلاف بين بكين وتايبيه

وألقى شي خطابه بمناسبة الذكرى الـ160 لميلاد صن يات صن، الذي يُعد من أبرز الشخصيات التاريخية في الصين، وأسهم في قيادة ثورة عام 1911 التي أنهت قروناً من الحكم الإمبراطوري ومهدت لقيام جمهورية الصين.

ووصف الرئيس الصيني صن يات صن بأنه بطل وطني عظيم ووطني مخلص ورائد للثورة الديمقراطية الصينية، مشيراً إلى تمسكه بوحدة البلاد وتضامن الشعب الصيني، ومعارضته كل ما من شأنه تقسيم الدولة أو الأمة.

وتعتبر بكين صن يات صن شخصية وطنية بارزة ومقدمة تاريخية للثورة الشيوعية التي انتهت عام 1949 بانتصار الحزب الشيوعي، وفرار حكومة جمهورية الصين المهزومة إلى تايوان، حيث استمرت في الحكم هناك.

وفي المقابل، يحظى صن بمكانة رمزية كبيرة في تايوان، إذ يُعرف رسمياً بلقب «أبو الأمة»، وتُعرض صورته داخل المكتب الرئاسي، رغم أن مبادئه السياسية الثلاثة لم تعد مادة دراسية إلزامية للطلاب.



خلاف تاريخي حول هوية الصين والانتصار في الحرب العالمية الثانية

ولا يقتصر الخلاف بين بكين وتايبيه على مستقبل تايوان، بل يمتد إلى تفسير محطات رئيسية من التاريخ الصيني، وفي مقدمتها دور الأطراف الصينية في الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

وتبدي تايوان اعتراضاً على محاولات بكين نسب الفضل إليها في تحقيق النصر على اليابان، مؤكدة أن حكومة جمهورية الصين هي التي قاتلت إلى جانب الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، في حين لم تكن جمهورية الصين الشعبية قد تأسست آنذاك، إذ أُعلنت عام 1949.

وفي الوقت نفسه، تصف بكين الرئيس التايواني لاي تشينغ تي بأنه شخصية انفصالية، وترفض إجراء حوار مباشر معه، بينما يؤكد لاي أن تحديد مستقبل تايوان السياسي حق حصري لشعبها.

وتعكس التصريحات الصينية الأخيرة استمرار التباعد بين موقفي الطرفين، في ظل تمسك بكين بمبدأ «الصين الواحدة» ورفض تايبيه الخضوع لنموذج الحكم الذي تطرحه السلطات الصينية.