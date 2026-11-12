أفاد السفير العراقي لدى لبنان محمد رضا الحسيني بأن هناك تنسيقاً مستمراً وتعاوناً كبيراً بين السفارة والجهات اللبنانية القضائية والأمنية فيما يخص جثمان النائب السابق الدكتور أحمد العلواني، وكذلك ما يخص التحقيقات الجارية بشكل حثيث لكشف الجناة ومعرفة ملابسات الحادثة.

ووصل نجل العلواني إلى بيروت، اليوم الخميس، لسحب عينات الDNA منه في مديرية قوى الأمن الداخلي اللبناني / شعبة المعلومات، لاستكمال إجراءات مطابقة الحمض النووي مع الجثمان.

وأعلن الحسيني أنه استقبل، اليوم (الأربعاء)، طلحة العلواني نجل النائب السابق الذي عثر على جثته مقتولاً خنقاً داخل شقة سكنية في منطقة «الطريق الجديدة» بالعاصمة بيروت، أمس الأول.

وقدم السفير التعازي باسمه وباسم سفارة العراق في بيروت، لنجل العلواني الذي رافقه فاروق عمر علي، وشقيق زوجة الفقيد أزهر العلواني.

وأوضح السفير الجهود والخطوات الحثيثة التي تتخذها السفارة مع الجهات اللبنانية المعنية، لاستكمال الإجراءات واستلام جثمان الفقيد لنقله إلى بغداد بأسرع وقت ممكن.

وكانت السلطات العراقية حذرت من استغلال جريمة مقتل النائب السابق أحمد العلواني في العاصمة اللبنانية بيروت لإثارة الفتنة الطائفية.

ودعا الإعلام الأمني العراقي في بيان، (الخميس)، إلى التعامل معها في إطارها القانوني وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية، محذراً من محاولات استغلالها لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية. وأكد اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تورطه في ذلك.

وأفاد بأنه وفق المعطيات المتوافرة فهي جريمة بشعة ومدانة وأن التعامل معها يجري في إطارها القانوني بعيداً عن أي محاولات لإضفاء أبعاد أخرى عليها قبل استكمال التحقيقات والكشف عن ملابساتها وتفصيلاتها.