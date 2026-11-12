قُتل 28 شخصاً، بينهم 10 من أفراد الشرطة و18 مسلحاً، اليوم (الخميس)، في هجوم استهدف قافلة أمنية شمال غربي باكستان، أعقبه اشتباك مسلح، في تصعيد جديد للعنف الذي تشهده المناطق الحدودية مع أفغانستان.



ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن السلطات الباكستانية قولها إن قافلة الشرطة كانت عائدة من عملية أمنية استهدفت التنقيب غير القانوني عن الذهب بالقرب من مدينة كوهات في إقليم خيبر بختونخوا، عندما تعرضت لكمين مسلح، ما أدى إلى مقتل 10 من عناصر الشرطة، فيما لقي 18 مسلحاً حتفهم خلال تبادل إطلاق النار الذي أعقب الهجوم.



ويأتي الهجوم قبل يوم من انعقاد مؤتمر ترعاه الحكومة الباكستانية في العاصمة إسلام آباد، ويستمر يومين، لاستعراض الفرص الاستثمارية والإمكانات التعدينية في البلاد، بمشاركة مستثمرين، على أن يلقي رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش المشير عاصم منير كلمتين أمام المشاركين (الجمعة).



وتشهد باكستان تصاعداً ملحوظاً في الهجمات المسلحة خلال السنوات الأخيرة، فيما تتهم إسلام آباد حكومة طالبان في أفغانستان بالمسؤولية عن دعم المسلحين أو توفير ملاذات آمنة لهم، وهي اتهامات تنفيها كابول.



وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، عقب انسحاب القوات الأمريكية، وشهدت الأشهر الأخيرة تبادلاً متكرراً للضربات العسكرية بين الجانبين، على خلفية التوترات الأمنية والاتهامات المتبادلة.



وفي الشهر الماضي، فرض رئيس الوزراء الباكستاني الحكم الفيدرالي المباشر في إقليم خيبر بختونخوا، عقب تعليق عمل الحكومة المحلية، مبرراً الخطوة بعجز الإدارة السابقة عن اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة المسلحين، في ظل تدهور الوضع الأمني.



وكان الإقليم يخضع لإدارة حزب «حركة الإنصاف» المعارض، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، المسجون حالياً.