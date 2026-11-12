أدانت الحكومة الأردنية اليوم (الخميس)، استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة مكة المكرمة وصواريخ ومسيرات باتجاه الرياض وعدد من المناطق، باعتبارها انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان رفض الأردن واستنكاره استمرار الاعتداءات السافرة على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدة تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
الأردن تدين استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية
أدانت الحكومة الأردنية اليوم (الخميس)، استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة مكة المكرمة وصواريخ ومسيرات باتجاه الرياض وعدد من المناطق، باعتبارها انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
The Jordanian government condemned today (Thursday) the continued attacks by the Houthi terrorist militia on the Kingdom of Saudi Arabia, the latest of which was the launch of two ballistic missiles towards the Makkah region, as well as missiles and drones towards Riyadh and several other areas, considering it a blatant violation of Saudi sovereignty, a threat to its security and stability, and a flagrant breach of international law and the United Nations Charter.
The Jordanian Ministry of Foreign Affairs confirmed in a statement Jordan's rejection and condemnation of the ongoing blatant attacks on civilians and civilian and economic targets in Saudi Arabia, affirming Jordan's full solidarity with Saudi Arabia and its unwavering support for all measures it takes to protect its security, stability, sovereignty, resources, and the safety of its citizens and residents.