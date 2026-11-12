أدانت الحكومة الأردنية اليوم (الخميس)، استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة مكة المكرمة وصواريخ ومسيرات باتجاه الرياض وعدد من المناطق، باعتبارها انتهاكًا سافرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكّدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان رفض الأردن واستنكاره استمرار الاعتداءات السافرة على المدنيين والأعيان المدنية والاقتصادية في السعودية، مؤكدة تضامن الأردن المطلق مع السعودية، ووقوفه المطلق معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.