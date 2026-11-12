أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية وفاة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين، إثر حادث مروري وقع في إمارة الفجيرة، وشمل 18 مركبة و5 شاحنات، وفق المعلومات الأولية.

وأوضحت الوزارة أن الجهات المعنية تواصل جهودها الميدانية للتعامل مع تداعيات الحادث، واستكمال الإجراءات اللازمة، إلى جانب تقديم الرعاية الطبية للمصابين ومتابعة حالاتهم الصحية.

وأكدت أن الفرق المختصة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من ملابسات الحادث، واستكمال الإجراءات الميدانية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات فور التحقق من المعلومات.

وأعربت وزارة الداخلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر المتوفين، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مراعاةً لمشاعر أسر الضحايا.