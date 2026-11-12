سجل كريستيانو جونيور، نجل قائد النصر كريستيانو رونالدو، ظهوره الدولي الأول بقميص منتخب البرتغال تحت 17 عاماً، خلال مواجهة أندورا التي أقيمت اليوم (الخميس)، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة أمم أوروبا للناشئين.

وكان المهاجم الشاب، الذي يلعب ضمن الفئات السنية بنادي النصر، قد خاض مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب البرتغال تحت 15 عاماً في 13 مايو 2025، قبل تصعيده إلى منتخب تحت 16 عاماً في نهاية أكتوبر من العام نفسه، ومن ثم حصوله على استدعائه الأول لمنتخب تحت 17 عاماً خلال شهر نوفمبر الجاري.

مشاركة في الدقيقة 73

وفي الدقيقة 73، قرر المدرب فيليبي راموس الدفع بكريستيانو جونيور، بدلاً من دييغو فارينيا، الذي سجل هدفين.

رأسية خطيرة

وكاد كريستيانو جونيور أن يترك بصمته التهديفية في ظهوره الأول، بعدما ارتقى لكرة عرضية وحولها برأسه في الدقيقة 88، لكنها مرت بجوار مرمى منتخب أندورا بفارق ضئيل.

رونالدو يعتزل دولياً

يُذكر أن كريستيانو رونالدو أعلن مطلع الشهر الحالي اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب البرتغال، بعد مسيرة أسطورية استمرت 23 عاماً.

وجاء إعلان رونالدو بعد فترة وجيزة من اعتزاله اللعب الدولي، منهياً مسيرة امتدت 23 عاماً مع منتخب البرتغال، بدأت بمشاركته الدولية الأولى عام 2003، وذلك عقب أزمته الأخيرة مع مدربه جورجي جيسوس.

وأنهى «الدون» مسيرته الدولية بعد خوض 234 مباراة، سجل خلالها 146 هدفاً، وتُوّج بثلاثة ألقاب، أبرزها بطولة أمم أوروبا 2016، إلى جانب لقبين في دوري الأمم الأوروبية.