تمكّنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إعادة النبض لمقيم من الجنسية الأفغانية يبلغ من العمر (65) عاماً، بعد تعرضه لتوقف في القلب والتنفس أثناء وجوده في المسجد النبوي الشريف، حيث أسهم الانتشار الإسعافي الاستباقي في سرعة الوصول إليه وتقديم الرعاية الإسعافية العاجلة، لتتكلل الجهود، بفضل الله، باستعادة النبض في الموقع.

وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن هذه الاستجابة تعكس فاعلية خطط الانتشار الإسعافي المعتمدة في المسجد النبوي الشريف، ودورها في تعزيز الجاهزية الميدانية وسرعة التعامل مع الحالات الحرجة، مؤكداً أن التدخل الإسعافي المبكر يمثل عاملاً حاسماً في رفع فرص النجاة والمحافظة على الأرواح.

وبيّن أن الفرق الإسعافية باشرت الحالة فور وصولها، حيث أجرت عمليات الإنعاش القلبي الرئوي والتدخلات الطبية اللازمة، حتى نجحت، بفضل الله، في إعادة النبض للمريض، وجرى نقله إلى مستشفى السلام الوقفي بالمدينة المنورة لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية اللازمة.

وأكد الدكتور الزهراني أن الهيئة تواصل تعزيز جاهزيتها الإسعافية في المسجد النبوي الشريف والمناطق المحيطة به، من خلال الانتشار الميداني المدروس ورفع كفاءة الاستجابة، بما يضمن تقديم خدمات إسعافية عاجلة للمصلين والزوار، ويجسد العناية التي توليها المملكة لخدمة قاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحافظة على سلامتهم.