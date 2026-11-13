بمشاركة أكثر من 60 فنانًا سعوديًا وباكستانيًا.. معرض «واحد» يجمع الثقافتين في جدة

افتتحت القنصلية العامة لجمهورية باكستان الإسلامية بجدة معرض الفنون التشكيلية السعودي الباكستاني «واحد»، تحت شعار «روح واحدة وتراث مشترك وتعبيرات متنوعة»، بمشاركة أكثر من 60 فنانًا وفنانة من البلدين، وبحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والمثقفين والفنانين ورجال الأعمال.

وشهد حفل الافتتاح مشاركة مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة محمد آل صبيح ضيفَ شرف، حيث أكد في كلمته أهمية المعارض الفنية في إبراز المنجز الإبداعي وإتاحة مساحات للتفاعل بين الفنانين والجمهور، ودورها في إثراء المشهد الثقافي والفني، مشيرًا إلى أن الفنون البصرية تمثل لغة إنسانية تتجاوز الحدود الجغرافية، وتعزز الحوار والتواصل بين الثقافات، بما تحمله من قيم جمالية وتعبيرات تعكس تنوع التجارب الإنسانية.

من جانبه، أكد القنصل العام الباكستاني بجدة مصطفى رباني عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وما تستند إليه من روابط دينية وثقافية راسخة، مشيرًا إلى أن معرض «واحد» يجسد وحدة الروح والتقارب الإنساني بين الشعبين رغم اختلاف الهويات الوطنية، مثمنًا جهود الفنانين المشاركين ومنسقة المعرض الفنانة ماهرة علي في إنجاح هذه التظاهرة الفنية.

وفي كلمته، أوضح المدير العام لفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة عبدالخالق عبدالله الزهراني أن المعرض يعكس ثراء الثقافتين السعودية والباكستانية، ويؤكد أهمية الفنون في بناء جسور التواصل وتعزيز الحوار الثقافي من خلال لغة الجمال والإبداع.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال التشكيلية وفنون الخط العربي، من بينها أعمال لسفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، والخطاط العالمي شفيق الزمان، إلى جانب إبداعات فنانين سعوديين وباكستانيين تنوعت في أساليبها ومدارسها الفنية، وعكست خصوصية التجارب الإبداعية وثراء الموروث الثقافي للبلدين.

وشهد المعرض حضورًا لافتًا لأعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من المسؤولين والمثقفين والفنانين والمهتمين بالفنون البصرية، في تظاهرة ثقافية وفنية عكست عمق العلاقات السعودية الباكستانية، وأكدت دور الفن في تعزيز التواصل الإنساني والحوار بين الثقافات.