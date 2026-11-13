في تطور مفاجئ أثار قلق محبيها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، تعرضت الفنانة والراقصة المصرية الشهيرة لوسي لوعكة صحية طارئة إثر سقوطها المفاجئ والمؤلم على ظهرها داخل منزلها، مما استدعى نقلها للمستشفى والخضوع لجراحة عاجلة.

وأكدت لوسي، في تصريحات إعلامية تطمئن من خلالها جمهورها، أنها غادرت المستشفى بالفعل وبدأت مرحلة العلاج والنقاهة في منزلها تحت إشراف طبي دقيق، موضحة أن الأطباء قرروا التدخل الجراحي الفوري بعد الاطلاع على نتائج الفحوصات والأشعة لمنع تفاقم إصابتها.

وفي سياق متصل، كشفت النجمة المصرية كواليس حديثها السابق حول فكرة «الاعتزال»، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه كان مرتبطاً بفترة تأمل وتفكير نابعة من قلة العروض الفنية المناسبة التي تقدمها شركات الإنتاج حالياً، مشددة على أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد في ظل عشقها الكبير للتمثيل والفن الذي كرست له سنوات طويلة من عمرها.