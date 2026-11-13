استعاد الكاتب والسيناريست المصري مدحت العدل كواليس صناعة فيلم «أمريكا شيكا بيكا» وأسرار اختيار محمد فؤاد لبطولته، كما أعلن عن تحويل «حرب الفراولة» إلى مسلسل من بطولة خالد النبوي، وذلك خلال جلسة حوارية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ47.

رفض أحمد زكي

روى مدحت العدل أن الفنان أحمد زكي رفض تقديم فيلم «أمريكا شيكا بيكا»، قبل أن يتولى المخرج خيري بشارة ترشيح محمد فؤاد للبطولة، في واقعة بدأت بمصادفة جمعتهما خلال وجودهما في أحد الأماكن.

وأوضح أن فؤاد أبدى في البداية عدم رغبته في لقاء بشارة، اعتقاداً منه أن المخرج يعمل على فيلم لصالح عمرو دياب، قبل أن يتوجه إليه الأخير ويخبره بأنه اختاره بطلاً للعمل.

وأشاد العدل بتجربة محمد فؤاد التمثيلية، معتبراً أنه من أفضل المطربين الذين انتقلوا إلى مجال التمثيل، مؤكداً أن الفيلم حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه، قائلاً: «محمد فؤاد أفضل مطرب اتجه للتمثيل».

حادثة مأساوية وراء «أمريكا شيكا بيكا»

وعن كواليس كتابة الفيلم، كشف العدل أن فكرته انطلقت من واقعة حقيقية قرأ عنها في أحد المجلات، تتعلق بمجموعة من المصريين الذين سافروا إلى الخارج بعد تعرضهم لعملية نصب، ليجدوا أنفسهم في إحدى الغابات، حيث تعرضوا لبتر أطرافهم.

وأشار إلى أن تفاصيل الحادثة أثارت لديه تساؤلات بشأن الأسباب التي تدفع الإنسان إلى مغادرة وطنه، حتى لو كانت الرحلة محفوفة بالمخاطر، مؤكداً أن هذه القصة كانت المحرك الأساسي لتقديم الفيلم.

ووصف العمل بأنه من أوائل الأفلام التي تناولت قضية الهجرة غير الشرعية، معتبراً أنه سبق زمنه في طرح هذه القضية، كما أكد أنه يحتل مكانة خاصة في مسيرته، قائلاً إنه أكثر أفلامه حباً إلى قلبه.

7 ملايين جنيه إيرادات «صعيدي في الجامعة الأمريكية»

كما تطرق العدل إلى أسباب النجاح الجماهيري الذي حققه فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، مشيراً إلى أن توقيت عرضه كان من أبرز العوامل التي ساهمت في انتشاره، إذ جاء في مرحلة كان الجمهور يتطلع خلالها إلى ظهور جيل فني جديد يعبر عن أفكاره ويلبي تطلعاته.

وكشف أن ميزانية إنتاج الفيلم بلغت مليون جنيه، بينما حقق إيرادات وصلت إلى نحو 7 ملايين جنيه، في انعكاس واضح لحجم النجاح الذي حققه العمل عند طرحه.

خالد النبوي بطل «حرب الفراولة»

وفي سياق آخر، أعلن مدحت العدل عن تحويل فيلم «حرب الفراولة» إلى مسلسل تلفزيوني، يتولى إخراجه كريم العدل، ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بموعد انطلاق التصوير أو فريق العمل.