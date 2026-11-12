تخوض الفنانة المصرية روجينا تجربة درامية جديدة في موسم رمضان 2027، من خلال مسلسل «بأي ثمن»، الذي بدأت تصويره، ويستند إلى أحداث حقيقية، في معالجة اجتماعية تسلط الضوء على الصراعات التي تواجه المرأة في سعيها لتحقيق أحلامها وتجاوز التحديات المحيطة بها.

وأعلنت روجينا انطلاق التصوير عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، ونشرت صوراً من كواليس العمل، معلقة: «بسم الله، توكلنا على الله، مسلسل بأي ثمن»، وكشفت عن مشاركة المؤلفة غادة عبد العال والمخرج تامر عشري في العمل.

قصة مسلسل «بأي ثمن»

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تخوض سلسلة من المواجهات الاجتماعية في سبيل تحقيق طموحاتها، وسط ظروف معقدة تضعها أمام اختيارات مصيرية، وتفرض عليها تقديم تضحيات، في اختبار لقدرتها على الصمود ومواجهة العقبات.

ويستند العمل إلى وقائع حقيقية، من خلال معالجة درامية ترصد الضغوط الاجتماعية التي تواجه المرأة، والصراعات التي تخوضها للتمسك بأهدافها وإثبات قدرتها على تجاوز الظروف المحيطة بها.

آخر أعمال روجينا

وشاركت روجينا في موسم رمضان 2026 بمسلسل «حد أقصى»، الذي جمعها بالفنانين محمد القس وخالد كمال، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج مايا أشرف زكي.

وسبق أن تناولت روجينا قضايا المرأة في مسلسل «حسبة عمري»، الذي عرض في رمضان 2025، وناقش قضية «الكد والسعاية» وأحقية المرأة في الحصول على نصيب من ثروة زوجها، تقديراً لمشاركتها في تكوينها، في حالتي الطلاق أو الوفاة.