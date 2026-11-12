تجددت الخلافات بين الفنانين المصريين محمد رمضان وأحمد العوضي، بعدما وجه الأخير تعليقاً ساخراً إلى رمضان، على خلفية احتفال الأخير بنجاح أغنيته الجديدة «لو أنت ناوي أنا عشماوي»، في سجال أعاد المنافسة بين النجمين إلى الواجهة، قبل مشاركتهما المرتقبة في موسم دراما رمضان 2027.

وبدأت الواقعة مع احتفاء رمضان بالانتشار الذي حققته الأغنية، التي يقدمها بمشاركة المطرب بيسي سيجنال، مشيراً إلى تصدرها قوائم التريند دون الحاجة إلى توزيع اللحوم، في تلميح إلى الطريقة التي اعتاد العوضي اتباعها للترويج لأعماله، من خلال توزيع اللحوم على جمهوره.

ونشر رمضان عبر حسابه على «فيسبوك»: «ما شاء الله تراك (لو أنت ناوي أنا عشماوي) بيجري دلوقتي ع التريند من غير ما أوزع لحمة.. اكتفينا فقط بتوزيع الأغنية، التراك عمل كده؟! أمال مسلسل عشماوي نفسه هيعمل إيه؟!».

العوضي يرد على رمضان

ولم يمر تعليق رمضان دون رد، إذ نشر العوضي عبر حسابه على «فيسبوك» عبارة: «أوزع لحمة أبرك من لبس البدلة يا بلبل العرب»، في رد ساخر ربطه متابعون بتصريحات رمضان، لتتجدد حالة التفاعل حول طبيعة المنافسة بين الفنانين، وتتصاعد التعليقات المتبادلة بين جمهوريهما.

من أين بدأت المناوشات؟

وتعود بداية الخلاف إلى إعلان رمضان عودته إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب دام 3 سنوات، من خلال مسلسل «عشماوي»، إذ كتب: «3 سنين كله عمل إللي عنده، دلوقتي عشماوي حضر».

ورد العوضي حينها قائلاً: «المكان اللي أنتم راجعين عليه إحنا طبعنا عليه»، في إشارة إلى مسلسله الجديد «سلطان الديب»، وهو ما فتح باب المقارنات بين النجمين، خصوصاً مع اقتراب الموسم الرمضاني الذي يجمعهما في منافسة درامية جديدة.

رسائل متبادلة حول البطولة

وفي جولة سابقة من التفاعل، وجه رمضان رسالة مباشرة إلى العوضي، أشاد فيها بحب الأخير للجمهور، قبل أن يتحدث عن أسبقية كل منهما في البطولة المطلقة، قائلاً: «أنت صحيح أكبر مني سناً، ولكن أنا أخدت فرصة البطولة قبلك، يعني بالعمر أنت أخويا الكبير، وبالبطولات أنا أخوك الكبير»، كما تمنى له التوفيق ودعاه إلى مشاهدة إحدى حلقات مسلسله معاً.

من جانبه، رد العوضي بنبرة ودية، مؤكداً أن رمضان «أخ وحبيب»، وقال: «النجم محمد رمضان إحنا إخوة وحبايب.. ومفيش حد كبير على التاني، وأنت فعلاً أصغر مني بسنة ونص لكن كبير في غلاوتك»، مضيفاً أن رمضان يتفوق عليه في عدد الأعمال، بينما يعتز هو بمحبة الجمهور وتقديره.

كما تمنى العوضي لرمضان عودة قوية، ووجه إليه دعوة لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل «سلطان الديب» في منطقة عين شمس، مسقط رأسه.