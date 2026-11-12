أعلن رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا، اليوم (الخميس)، تجديد عقد مدرب المنتخب الأول ليونيل سكالوني.

عقد حتى 2030

وقال تابيا خلال مؤتمر صحفي: «سيواصل سكالوني قيادة منتخب الأرجنتين حتى عام 2030، إنها سعادة كبيرة لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وكذلك للشعب الأرجنتيني».

وأضاف: «لقد أمضى ثماني سنوات، وسيضيف إليها أربع سنوات أخرى، ليصبح المدرب الأكثر قيادة للمنتخب في نهائيات كأس العالم بتاريخ هذا الاتحاد، وستكون أمامه مسؤولية قيادة الفريق في ثلاث نسخ من البطولة».

إنجاز تاريخي ينتظر مدرب التانغو

ومن شأن استمرار سكالوني حتى عام 2030 أن يمنحه فرصة تحقيق إنجاز تاريخي، بأن يصبح أول مدرب يقود منتخب الأرجنتين في ثلاث نسخ متتالية من كأس العالم.

ومنذ توليه المهمة بشكل مؤقت عام 2018، عقب رحيل خورخي سامباولي، نجح سكالوني في بناء تجربة تجاوزت كل التوقعات، إذ قاد منتخب التانغو للتتويج بلقبين في كوبا أمريكا عامي 2021 و2024، ولقب فيناليسيما عام 2022، إضافة إلى الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، قبل خسارة نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا.

تحدٍ صعب بعد اعتزال ميسي

ويواجه سكالوني تحدياً صعباً مع المنتخب الأرجنتيني خلال المرحلة القادمة، حيث يتعين عليه الحفاظ على المستويات المميزة التي قدمها الفريق في السنوات الأخيرة، ومواصلة حصد الألقاب، بعد اعتزال القائد التاريخي ليونيل ميسي اللعب دولياً.