أعلن الفنان المصري هاني رمزي رغبته في التبرع بأعضاء جسده بعد وفاته، في موقف إنساني لفت الأنظار وأعاد قضية التبرع بالأعضاء إلى دائرة النقاش، مؤكداً أن قراره ينطلق من رغبته في مساعدة الآخرين ومنح مرضى فرصة جديدة للحياة.

وأوضح رمزي، في تصريحات إعلامية، أن التبرع بالأعضاء يمثل عملاً إنسانياً يمكن أن ينقذ حياة أشخاص يحتاجون إلى زراعة أعضاء، معتبراً أن الاستفادة منها لإنقاذ مريض أفضل من عدم استفادة أحد منها بعد الوفاة.

لماذا اتخذ هاني رمزي هذا القرار؟

كشف الفنان المصري أن دافعه الأساسي هو إمكانية إنقاذ حياة إنسان آخر، متسائلاً عن سبب الامتناع عن التبرع إذا كان ذلك في مقدوره، ويمكن أن يمنح مريضاً فرصة للشفاء ومواصلة حياته.

وقال: «أصل الواحد هيعمل بيها إيه بعد كده لما ممكن حد يستفيد منها.. لو في إيدك تنقذ حياة حد ليه ماتعملش كده»، في تعبير عن قناعته بأهمية مساعدة الآخرين، حتى بعد رحيله.

وأثار موقف رمزي تفاعلاً بشأن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وهي القضية التي تشهد تبايناً في المواقف داخل الوسط الفني، بين مؤيدين يرون فيها فرصة لإنقاذ حياة المرضى، وآخرين لديهم تحفظات وتساؤلات بشأنها.

آخر أعماله الفنية

سينمائياً، كان آخر ظهور لهاني رمزي في فيلم «200 جنيه»، الذي عُرض عام 2021، وشارك في بطولته إلى جانب إسعاد يونس وأحمد السقا وليلى علوي وغادة عادل وخالد الصاوي، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين.

أما درامياً، فكانت آخر مشاركاته في موسم رمضان من خلال مسلسل «العائدون» عام 2022، إذ ظهر ضيف شرف إلى جانب أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.