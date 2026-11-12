قررت إدارة نادي الباطن إنهاء عقد المدرب المصري أيمن السراج، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتكليف المدرب الوطني خالد الدخيل ليتولى قيادة الفريق خلال المرحلة القادمة، في خطوة تهدف إلى إيقاف نزيف النقاط وتصحيح مسار الفريق في منافسات دوري الدرجة الثانية.



وجاء القرار بعد البداية المتعثرة التي سجلها الباطن في منافسات الدوري؛ إذ لم يتمكن الفريق من تحقيق أي انتصار خلال الجولات الخمس الماضية، مكتفياً بثلاثة تعادلات مقابل خسارتين، ليحصد ثلاث نقاط فقط، وهي نتائج لم تتوافق مع تطلعات الإدارة والجماهير، خصوصاً في ظل الطموحات الرامية إلى المنافسة على الصعود والعودة إلى دوري الدرجة الأولى.



وتسعى إدارة النادي من خلال هذا التغيير الفني إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الفريق، وإعادة ترتيب الأوراق داخل المنظومة الفنية، على أمل استعادة التوازن وتصحيح الأخطاء التي صاحبت ظهور الفريق في الجولات الماضية، والعمل على استثمار الإمكانات المتاحة لتحقيق نتائج إيجابية تعيد الباطن إلى دائرة المنافسة.



وتنتظر المدرب الوطني خالد الدخيل مهمة صعبة تتمثل في إعادة الثقة للاعبين، ورفع مستوى الأداء الفني والبدني، إلى جانب استعادة نغمة الانتصارات، خصوصاً أن الفريق لا يملك مساحة كبيرة للتفريط في المزيد من النقاط إذا ما أراد المحافظة على حظوظه في المنافسة على بطاقات الصعود.



وتضع جماهير الباطن آمالاً كبيرة على المرحلة القادمة، في ظل رغبتها في تجاوز آثار الهبوط، والعودة سريعاً إلى دوري الدرجة الأولى، واستعادة الموقع الذي يتطلع إليه النادي في خريطة المنافسات السعودية.