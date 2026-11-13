أعاد الفنان راشد الماجد وهج الطرب إلى مسارح موسم الرياض، في ليلة غنائية امتدت حتى الثالثة صباحاً، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت مع أعماله القديمة والجديدة، في أمسية استعاد خلالها ذكرياته مع جمهوره، وكشف عن استعداداته لطرح ألبوم جديد، مؤكداً أن حسن اختيار الأغنية وراء استمرار نجاح أعماله منذ نحو 40 عاماً.

اعتزاز بالأغنية الوطنية.

واستهل الماجد الحفل معبّراً عن اشتياقه لجمهوره بقوله: «أولاً وحشتوني كثير»، موجهاً شكره إلى القائمين على موسم الرياض، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ. كما استشهد بكلمات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً أن الخوف ليس في قاموس السعوديين.

وشهدت الأمسية مواقف عفوية، إذ مازح الماجد جمهوره قائلاً: «أنا من شوقي لكم قعدت أرقّم لكم الكراسي»، وسط ضحكات الحاضرين وتصفيقهم، قبل أن يقدم مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الحضور وغناها مع الماجد.

وكشف الماجد، خلال المؤتمر الصحفي المصاحب للحفل، عن تحضير ألبوم غنائي جديد، موضحاً أن شركة «روتانا» تتولى ترتيب جدول إصداراته وتحديد مواعيد طرحها.

راشد الماجد.. 40 عاماً تتحدى الزمن.

وعن استمرار تصدر بعض أعماله القديمة مراكز متقدمة في قوائم «بيلبورد عربية»، رغم مرور ما بين 35 و40 عاماً على تقديمها، أرجع الماجد هذا الحضور إلى عنايته باختيار الأغاني منذ بداياته الفنية، معتبراً أن احتفاظها بمكانتها لدى الأجيال المتعاقبة يمثل مصدر اعتزاز له.

وتطرق إلى مقطع رقصته المتداول مع سالم الهندي، موضحاً أن الموقف جاء عفوياً عقب تلقيه خبراً ساراً، فيما أكد اعتزازه بالأغنية الوطنية، قائلاً: «دمنا أخضر»، ومشدداً على أن حب الوطن شعور متجذر في وجدان السعوديين.