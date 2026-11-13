أعلن المدير العلمي لمركز «غاماليا» الروسي للأبحاث، ألكسندر غينتسبورغ، تحقيق نتائج أولية مشجعة في علاج أول مريض تلقى اللقاح الروسي التجريبي المضاد للسرطان «نيوأونكوفاك» (NeoOncovac)، بعد اختفاء النقائل السرطانية لديه وعدم رصد أي أورام جديدة خلال أربعة أشهر من المتابعة الطبية.

وأوضح غينتسبورغ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، أن المريض الذي يعاني من سرطان الجلد الميلانيني، أكمل دورة العلاج باللقاح المطوّر باستخدام تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA)، مشيراً إلى أن الفحوصات الطبية لم تكشف عن ظهور أورام جديدة، فيما اختفت النقائل السرطانية التي كانت موجودة سابقاً.

وأشار إلى أن المريض، البالغ من العمر 60 عاماً، بدأ تلقي العلاج في أبريل الماضي، ويخضع حالياً لفحوصات شهرية دقيقة باستخدام التصوير المقطعي المحوسب عالي الدقة، مع التركيز على العقد اللمفاوية ومختلف أعضاء الجسم، على أن تستمر متابعته الطبية لمدة ثلاث سنوات.

وأكد العالم الروسي أن اختفاء النقائل وعدم اكتشاف أورام جديدة لا يعنيان الشفاء النهائي من المرض، موضحاً أن التأكد من التعافي الكامل من السرطان يتطلب متابعة تمتد إلى خمس سنوات.

ويعتمد اللقاح الروسي على تقنية «mRNA»، ويُصمَّم بصورة شخصية لكل مريض وفق الخصائص الجينية للورم، بهدف تحفيز جهاز المناعة على التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

وكشف غينتسبورغ أن ستة مرضى تلقوا اللقاح حتى الآن، فيما وصل المريض الثاني إلى منتصف دورة علاجية تتضمن عشر جرعات، وسط خطط لعلاج 20 مريضاً بحلول نهاية العام الحالي في معهد «هيرتسن» للأورام بموسكو.

ورغم النتائج الأولية المشجعة، لا تزال فعالية اللقاح وسلامته على المدى الطويل بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبيانات السريرية على أعداد أكبر من المرضى، قبل إمكانية تعميم استخدامه علاجياً.