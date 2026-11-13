حقق منتخب إيطاليا انتصاراً ثميناً على ضيفه الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء (الخميس) على ملعب «سان سيرو»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

أهداف المباراة

افتتح مايكل أوليسيه التسجيل لمنتخب فرنسا بعد 10 دقائق من انطلاق المباراة، لكن فرانشيسكو بيو إسبوزيتو أدرك التعادل لإيطاليا في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وأشعل دافيد فراتيسي الأجواء في المدرجات بتسجيل الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 62، قبل أن يعود ويسجل هدفه الشخصي والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، كسر المنتخب الإيطالي بقيادة مدربه روبرتو مانشيني، عقدة استمرت 64 عاماً دون تحقيق الفوز على نظيره الفرنسي على أرضه.

صدارة إيطالية

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب فرنسا صاحب المركز الثاني، فيما حل منتخب بلجيكا ثالثاً برصيد 9 نقاط، وتركيا رابعاً دون رصيد.