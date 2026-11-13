في كرة القدم، لا تعني صافرة التوقف الدولي أن الإثارة قد انتهت، بل تبدأ معها رحلة أخرى من الترقب والقلق والضغوط النفسية، فبين جماهير تشتاق إلى أنديتها وتخشى على نجومها، ولاعبين ينتقلون بين ضغوط النادي ومسؤولية تمثيل الوطن، وأجهزة فنية وإدارية تسعى للحفاظ على توازن فرقها، تتحوّل أيام الفيفا «FIFA» إلى اختبار نفسي يتجاوز حدود المستطيل الأخضر.

وحول انعكاسات ذلك، يقول استشاري الطب النفسي والمهتم بالشأن الرياضي الدكتور محمد الحامد لـ«عكاظ»:

فترات التوقف الدولي لا تقتصر آثارها على الجوانب الفنية والبدنية، بل تمتد إلى الحالة النفسية للجماهير واللاعبين والأندية، باعتبارها مرحلة تتباين خلالها المشاعر بين الحماس والترقب والقلق، فالمشجع يعيش حالة نفسية متباينة، فمن جهة يتحمس لمتابعة المنتخبات الوطنية وتشجيعها، ومن جهة أخرى يظل ارتباطه العاطفي بناديه حاضراً، خصوصاً مع الخوف من تعرّض اللاعبين الدوليين للإصابات أو الإرهاق، أو عودتهم بمستويات بدنية ونفسية مختلفة، كما أن غياب المباريات قد يخلق شعوراً بالفراغ لدى الجماهير شديدة الارتباط بأنديتها، وهنا ينصح جميع المشجعين بتحقيق التوازن في اهتماماتهم الرياضية، والاستمتاع بمباريات المنتخبات دون المبالغة في القلق أو الانشغال بالسيناريوهات السلبية.

وحول التأثير النفسي على اللاعبين، أوضح الدكتور الحامد أن الانتقال من منظومة النادي إلى المنتخب يمثل تحدياً نفسياً لاختلاف الأدوار والتكتيكات والتوقعات، بجانب الضغوط المرتبطة بالمسؤولية الوطنية والرغبة في إثبات الذات، إذ إن العودة إلى النادي بعد مشاركات دولية مرهقة قد تصاحبها مشاعر الإحباط والإجهاد الذهني، ما يتطلب احتواء اللاعب ومنحه الوقت لاستعادة تركيزه، بعيداً عن الضغوط والانتقادات، مع توفير الدعم الإيجابي من الجهاز الفني والزملاء لتعزيز ثقته بنفسه.

أما على مستوى الأندية، فأكد الدكتور الحامد أن التوقف الدولي يمثل تحدياً نفسياً وإدارياً أيضاً، خصوصاً للأندية التي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين الدوليين، إذ يتعيّن على الأجهزة الفنية المحافظة على جاهزية بقية اللاعبين، وإدارة غياب العناصر الأساسية دون التأثير في استقرار الفريق، مشدّداً على أهمية تقديم الدعم النفسي للاعبين عند عودتهم، إلى جانب التواصل الإعلامي الشفاف مع الجماهير وتوضيح المستجدات المتعلقة باللاعبين.

واختتم الدكتور الحامد حديثه بالتأكيد على أن التوقف الدولي لا يشكّل فترة انقطاع عن المنافسات، بل فرصة لاستعادة التوازن النفسي والبدني وتجديد الدوافع، فنجاح الأندية في إدارة هذه المرحلة يعتمد على التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية والنفسية، بما يحمي اللاعبين من الضغوط ويمنح الجماهير تجربة رياضية أكثر اتزاناً ومتعة.